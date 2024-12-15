Baza: считавшийся погибшим капитан "Волгонефти-212" оказался жив
Мужчина наглотался воды с мазутом и потерял сознание
15 декабря 2024, 21:59, ИА Амител
Капитану танкера "Волгонефть-212", который потерпел крушение в Керченском проливе, удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, мужчина наглотался воды с мазутом и потерял сознание. После он получил ушиб позвоночника и обморожение. Сейчас вместе с другим членом экипажа капитан находится в реанимации.
Таким образом, спасателям удалось спасти весь экипаж судна. На данный момент 11 моряков находятся в больнице с обморожением. Еще двум морякам не потребовалась госпитализация.
Напомним, что танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе. Причиной инцидента, по заявлению Росморречфлота, стал шторм. МЧС РФ заявляло, что с первого танкера эвакуировали 13 моряков, один из них считался погибшим.
09:57:22 16-12-2024
Просто жесть - проблема очень древняя и обсосанная. Река-море данные суда очень старые. Есть понятие усталостность металла. Так вот уже это было - уже ломало суда таких классов. Давно должен быть запрет на их выход в море
16:54:47 16-12-2024
Очень хорошая новость! Человек жив!!!Здоровья капитану и хорошего нового года!