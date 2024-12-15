Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
Президент выслушал доклады главы МЧС, министра природных ресурсов и вице-премьера Савельева
15 декабря 2024, 20:20, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Отмечается, что Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
"Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым", – заявил пресс-секретарь.
22:10:13 15-12-2024
Интересно, а если бы он не поручил все бы просто по домам разошлись?