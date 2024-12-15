Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе

Президент выслушал доклады главы МЧС, министра природных ресурсов и вице-премьера Савельева

15 декабря 2024, 20:20, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

"Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым", – заявил пресс-секретарь.