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Baza: серия взрывов произошла в небе над Рязанью

По предварительным данным, система ПВО отражала атаку беспилотников

21 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Около пяти громких хлопков произошло в небе над Рязанью, сообщает Baza.

По предварительной информации телеграм-канала, в ночь на 21 мая система ПВО отражала атаку украинских беспилотников.

Уточняется, что взрывы были слышны в разных частях города.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу о предотвращении угроз терактов в районе Кремля и на Красной площади перед Днем Победы.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

12:10:14 21-05-2025

серия взрывов произошла в небе над Рязанью --- а над регионами Украины не было?

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Гость

14:25:00 21-05-2025

уезжать нужно людям оттуда пока все не стихнет

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