Baza: серия взрывов произошла в небе над Рязанью
По предварительным данным, система ПВО отражала атаку беспилотников
21 мая 2025, 08:15, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Около пяти громких хлопков произошло в небе над Рязанью, сообщает Baza.
По предварительной информации телеграм-канала, в ночь на 21 мая система ПВО отражала атаку украинских беспилотников.
Уточняется, что взрывы были слышны в разных частях города.
Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу о предотвращении угроз терактов в районе Кремля и на Красной площади перед Днем Победы.
12:10:14 21-05-2025
серия взрывов произошла в небе над Рязанью --- а над регионами Украины не было?
14:25:00 21-05-2025
уезжать нужно людям оттуда пока все не стихнет