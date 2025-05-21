Baza: серия взрывов произошла в небе над Рязанью

По предварительным данным, система ПВО отражала атаку беспилотников

21 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Около пяти громких хлопков произошло в небе над Рязанью, сообщает Baza.

По предварительной информации телеграм-канала, в ночь на 21 мая система ПВО отражала атаку украинских беспилотников.

Уточняется, что взрывы были слышны в разных частях города.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу о предотвращении угроз терактов в районе Кремля и на Красной площади перед Днем Победы.