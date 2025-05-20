Путин рассказал Трампу об угрозах терактов у Кремля перед 9 Мая

Украинцы "напрямую угрожали зарубежным участникам" мероприятий, отметил российский лидер

20 мая 2025, 21:05, ИА Амител

Красная площадь / Фото: Dmitry Ant / Unsplash

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу о предотвращении угроз терактов в районе Кремля и на Красной площади перед Днем Победы. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Российский лидер напомнил, что РФ объявляла трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы, которое действовало с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В ночь на 7 мая Украина выпустила по российским регионам 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow.

"Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы – в районе Кремля и Красной площади", – пересказал Ушаков слова президента.

Владимир Путин отметил, что украинцы "напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий" и "авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения".

Напомним, 19 мая Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов. Российский лидер назвал ее содержательной, откровенной и полезной. Глава государства заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Трамп также высказал свою позицию относительно перемирия.