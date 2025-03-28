Baza: строящаяся высотка упала из-за мощного землетрясения в Бангкоке

В городе объявили эвакуацию из небоскребов

28 марта 2025, 14:40, ИА Амител

Мощное землетрясение произошло в Бангкоке. В результате сейсмособытия разрушилась строящаяся высотка. Об этом сообщает Baza.

Судя по кадрам очевидцев, в небоскребах вода из бассейнов выливается наружу, сами здания дрожат и качаются. В городе объявили эвакуацию из высотных домов.

Известно, что эпицентр землетрясения находится в Мьянме. Там мощность толчков достигала 7,7 балла.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.