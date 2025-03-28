Baza: строящаяся высотка упала из-за мощного землетрясения в Бангкоке
В городе объявили эвакуацию из небоскребов
28 марта 2025, 14:40, ИА Амител
Мощное землетрясение произошло в Бангкоке. В результате сейсмособытия разрушилась строящаяся высотка. Об этом сообщает Baza.
Судя по кадрам очевидцев, в небоскребах вода из бассейнов выливается наружу, сами здания дрожат и качаются. В городе объявили эвакуацию из высотных домов.
Известно, что эпицентр землетрясения находится в Мьянме. Там мощность толчков достигала 7,7 балла.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
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