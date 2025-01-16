НОВОСТИПроисшествия

Ученые предсказали землетрясение, от которого погибнут более 300 тысяч человек

Вероятность подобного происшествия в Японии в ближайшие 30 лет составляет 80%, а в 40 лет — 90%

16 января 2025, 14:52, ИА Амител

Землетрясение / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln
Землетрясение / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln

В Японии выросла вероятность разрушительного землетрясения магнитудой 8-9. Как сообщает NHK, в результате происшествия могут погибнуть 323 тысячи человек.

По оценке экспертов, самые мощные толчки произойдут к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай. Специалисты оценивают вероятность подобного происшествия в ближайшие 30 лет в 80%. В течение 40 лет вероятность землетрясения вырастет до 90%, а в течение 50 лет – превысит этот показатель.

Отметим, что последний раз землетрясение в разломе Нанкай случилось почти 80 лет назад – 21 декабря 1946 года. Тогда его магнитуда составила 8.

Землетрясения Мнения экспертов

Комментарии 6

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Гость

14:59:55 16-01-2025

Ок

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Гость

15:01:27 16-01-2025

Японцы то научились дома строить так, что бы они выдерживали землятрясения. Их регулярно трясёт, прорвутся.

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Гость

22:28:57 16-01-2025

Гость (15:01:27 16-01-2025) Японцы то научились дома строить так, что бы они выдерживали... Фукусиме расскажите, ага

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Гость

15:53:32 16-01-2025

Елоустоун вероятности больше!...

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Гость

16:01:47 16-01-2025

Казалось бы, только-только всё успокоилось

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фаталист

16:42:33 16-01-2025

Ну вот, никогда не было и вот опять

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