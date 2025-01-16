Ученые предсказали землетрясение, от которого погибнут более 300 тысяч человек
Вероятность подобного происшествия в Японии в ближайшие 30 лет составляет 80%, а в 40 лет — 90%
16 января 2025, 14:52, ИА Амител
В Японии выросла вероятность разрушительного землетрясения магнитудой 8-9. Как сообщает NHK, в результате происшествия могут погибнуть 323 тысячи человек.
По оценке экспертов, самые мощные толчки произойдут к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай. Специалисты оценивают вероятность подобного происшествия в ближайшие 30 лет в 80%. В течение 40 лет вероятность землетрясения вырастет до 90%, а в течение 50 лет – превысит этот показатель.
Отметим, что последний раз землетрясение в разломе Нанкай случилось почти 80 лет назад – 21 декабря 1946 года. Тогда его магнитуда составила 8.
14:59:55 16-01-2025
Ок
15:01:27 16-01-2025
Японцы то научились дома строить так, что бы они выдерживали землятрясения. Их регулярно трясёт, прорвутся.
22:28:57 16-01-2025
Гость (15:01:27 16-01-2025) Японцы то научились дома строить так, что бы они выдерживали... Фукусиме расскажите, ага
15:53:32 16-01-2025
Елоустоун вероятности больше!...
16:01:47 16-01-2025
Казалось бы, только-только всё успокоилось
16:42:33 16-01-2025
Ну вот, никогда не было и вот опять