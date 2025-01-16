Вероятность подобного происшествия в Японии в ближайшие 30 лет составляет 80%, а в 40 лет — 90%

16 января 2025, 14:52, ИА Амител

Землетрясение / Фото: unsplash.com / Shefali Lincoln

В Японии выросла вероятность разрушительного землетрясения магнитудой 8-9. Как сообщает NHK, в результате происшествия могут погибнуть 323 тысячи человек.

По оценке экспертов, самые мощные толчки произойдут к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай. Специалисты оценивают вероятность подобного происшествия в ближайшие 30 лет в 80%. В течение 40 лет вероятность землетрясения вырастет до 90%, а в течение 50 лет – превысит этот показатель.

Отметим, что последний раз землетрясение в разломе Нанкай случилось почти 80 лет назад – 21 декабря 1946 года. Тогда его магнитуда составила 8.