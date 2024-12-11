Baza: Таганрог атаковали американскими ракетами ATACMS

Атака началась около 04:20 утра по местному времени

11 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Ракета / Фото иллюстрационное: unsplash.com / Gpiu

Украина атаковала Таганрог баллистическими ракетами ATACMS. Такими предварительными сведениями поделился Telegram-канал Baza.

По данным канала, атака началась около 04:20 утра по местному времени. ВСУ выпустили несколько американских ракет. Отмечается, что официально эта информация не подтверждена.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что город подвергся ракетной атаке, но не уточнял тип ракет. По его данным, повреждение получило промышленное предприятие, также сгорело 14 автомобилей. Глава Таганрога Светлана Камбулова заявляла о повреждении котельной – без отопления временно остались 27 многоквартирных домов.