Baza: Таганрог атаковали американскими ракетами ATACMS
Атака началась около 04:20 утра по местному времени
11 декабря 2024, 16:40, ИА Амител
Украина атаковала Таганрог баллистическими ракетами ATACMS. Такими предварительными сведениями поделился Telegram-канал Baza.
По данным канала, атака началась около 04:20 утра по местному времени. ВСУ выпустили несколько американских ракет. Отмечается, что официально эта информация не подтверждена.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что город подвергся ракетной атаке, но не уточнял тип ракет. По его данным, повреждение получило промышленное предприятие, также сгорело 14 автомобилей. Глава Таганрога Светлана Камбулова заявляла о повреждении котельной – без отопления временно остались 27 многоквартирных домов.
17:20:14 11-12-2024
Ну и ...
09:51:47 12-12-2024
"официально эта информация не подтверждена."
11:17:29 12-12-2024
Гость (09:51:47 12-12-2024) "официально эта информация не подтверждена." ... ну естественно, у нас доподлинно известно только, что жена макрона мужик - это самое главное и важное