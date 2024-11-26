В результате одной из них пострадали двое военных

26 ноября 2024, 20:31, ИА Амител

Российский флаг / Фото: Dimmis Vart / Unsplash.com

ВС РФ готовят ответные действия после атак ВСУ по Курской области ракетами ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 ноября ВСУ ударили пятью ракетами ATACMS в районе населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты уничтожили, еще две достигли цели.

25 ноября ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому Курск – Восточный, семь ракет были сбиты, одна достигла цели. От падения осколков ракет двое военных получили легкие ранения.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", – добавили в ведомстве.