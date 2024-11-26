ВС РФ готовят ответные действия после атак ВСУ по Курской области ракетами ATACMS
В результате одной из них пострадали двое военных
26 ноября 2024, 20:31, ИА Амител
Российский флаг / Фото: Dimmis Vart / Unsplash.com
ВС РФ готовят ответные действия после атак ВСУ по Курской области ракетами ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, 23 ноября ВСУ ударили пятью ракетами ATACMS в районе населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты уничтожили, еще две достигли цели.
25 ноября ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому Курск – Восточный, семь ракет были сбиты, одна достигла цели. От падения осколков ракет двое военных получили легкие ранения.
"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", – добавили в ведомстве.
20:53:57 26-11-2024
Да ну, давайте ещё подождём!
04:35:04 27-11-2024
Удивительно, осколки опасней, чем сами ракеты.
08:56:38 27-11-2024
готовят ответные ---- Орешник?
09:19:33 27-11-2024
ВС РФ готовят ответные действия --- обещали же предупредить мирных жителей, чтобы они покинули опасные места. Поди предупредят. Надо хотя бы за сутки, а то паника будет
10:54:01 27-11-2024
Гость (09:19:33 27-11-2024) ВС РФ готовят ответные действия --- обещали же предупредить ... предупреждать зачем? чтобы за сутки смогли успеть ВОЕННЫЕ покинуть места и оборудование вывезти из цехов? Никаких предупреждений. каждая атака на РФ - должна быть ответка - минус завод на хохловске.
11:02:41 27-11-2024
Гость (10:54:01 27-11-2024) предупреждать зачем? чтобы за сутки смогли успеть ВОЕННЫЕ по... Противник-то бьет без предупреждений. Поэтому непонятно, зачем их оповещать.
11:35:06 27-11-2024
Гость (11:02:41 27-11-2024) Противник-то бьет без предупреждений. Поэтому непонятно, зач... Если удар по энергетическому объекту или железнодорожному узлу, их никуда не перенесещь, то лучше предупредить, чтобы мирные ушли. Тем более если удар по зданиям органов власти, чтобы все уборщицы ушли, рядом машины не проезжали и из соседних домов мирные ушли, могут быть разрушения
13:44:13 27-11-2024
Гость (11:35:06 27-11-2024) Если удар по энергетическому объекту или железнодорожному уз... а зачем пустые здания органов власти разрушать? враги не здания а люди. Поэтому либо военные обьекты, либо Зеленского вместе с его окружением!
15:35:50 27-11-2024
Гость (13:44:13 27-11-2024) а зачем пустые здания органов власти разрушать? враги не зда... а зачем пустые здания органов власти разрушать? --- так никто не знает точно пустые ли они. Да и психологически воздействует ямы вместо зданий органов власти
09:26:19 27-11-2024
Ждем.