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ВС РФ готовят ответные действия после атак ВСУ по Курской области ракетами ATACMS

В результате одной из них пострадали двое военных

26 ноября 2024, 20:31, ИА Амител

Российский флаг / Фото: Dimmis Vart / Unsplash.com
Российский флаг / Фото: Dimmis Vart / Unsplash.com

ВС РФ готовят ответные действия после атак ВСУ по Курской области ракетами ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 ноября ВСУ ударили пятью ракетами ATACMS в районе населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты уничтожили, еще две достигли цели.

25 ноября ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому Курск – Восточный, семь ракет были сбиты, одна достигла цели. От падения осколков ракет двое военных получили легкие ранения.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", – добавили в ведомстве.

Политика

Комментарии 10

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Гость

20:53:57 26-11-2024

Да ну, давайте ещё подождём!

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Гость

04:35:04 27-11-2024

Удивительно, осколки опасней, чем сами ракеты.

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Гость

08:56:38 27-11-2024

готовят ответные ---- Орешник?

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Гость

09:19:33 27-11-2024

ВС РФ готовят ответные действия --- обещали же предупредить мирных жителей, чтобы они покинули опасные места. Поди предупредят. Надо хотя бы за сутки, а то паника будет

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Гость

10:54:01 27-11-2024

Гость (09:19:33 27-11-2024) ВС РФ готовят ответные действия --- обещали же предупредить ... предупреждать зачем? чтобы за сутки смогли успеть ВОЕННЫЕ покинуть места и оборудование вывезти из цехов? Никаких предупреждений. каждая атака на РФ - должна быть ответка - минус завод на хохловске.

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Гость

11:02:41 27-11-2024

Гость (10:54:01 27-11-2024) предупреждать зачем? чтобы за сутки смогли успеть ВОЕННЫЕ по... Противник-то бьет без предупреждений. Поэтому непонятно, зачем их оповещать.

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Гость

11:35:06 27-11-2024

Гость (11:02:41 27-11-2024) Противник-то бьет без предупреждений. Поэтому непонятно, зач... Если удар по энергетическому объекту или железнодорожному узлу, их никуда не перенесещь, то лучше предупредить, чтобы мирные ушли. Тем более если удар по зданиям органов власти, чтобы все уборщицы ушли, рядом машины не проезжали и из соседних домов мирные ушли, могут быть разрушения

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Гость

13:44:13 27-11-2024

Гость (11:35:06 27-11-2024) Если удар по энергетическому объекту или железнодорожному уз... а зачем пустые здания органов власти разрушать? враги не здания а люди. Поэтому либо военные обьекты, либо Зеленского вместе с его окружением!

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Гость

15:35:50 27-11-2024

Гость (13:44:13 27-11-2024) а зачем пустые здания органов власти разрушать? враги не зда... а зачем пустые здания органов власти разрушать? --- так никто не знает точно пустые ли они. Да и психологически воздействует ямы вместо зданий органов власти

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ППШариков

09:26:19 27-11-2024

Ждем.

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