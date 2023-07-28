СМИ: сильный взрыв прогремел в Таганроге
Причина происшествия пока неизвестна
28 июля 2023, 20:25, ИА Амител
Фото: "112"
Сильный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области неподалеку от аквапарка "Лазурный". Об этом сообщает Telegram-канал "112".
По словам местных жителей, после звука взрыва сработали автомобильные сигнализации, дребезжали стекла. Услышать его можно было и в центре города.
Официальной информации о происшествии пока нет. На место едут экстренные службы. Подробности инцидента выясняются.
23:02:22 28-07-2023
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