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Baza: устроившую стрельбу в Брянске школьницу накануне проверяли психологи

Она успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества

07 декабря 2023, 21:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Как сообщает Telegram-канал Baza, она успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества.

По информации канала, 24 ноября в гимназии психологи проводили диагностику — всем ученикам раздали бланки, и они прошли специальный тест. 14-летняя девочка прошла тест с остальными школьниками и все показатели у нее оказались в пределах нормы. По этой причине никаких дополнительных бесед психологи проводить с ней не стали, показатели у девочки были в норме, поэтому с ней не проводили никаких дополнительных бесед.

Напомним, что сегодня, 7 декабря, 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.

Происшествия школы
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Комментарии 16

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Гость

21:51:48 07-12-2023

В 14 лет не каждый пацан с ружьём разберётся. Понаражают папашкам-неудачникам девок. Они тех давай по охотам да боксам, с футболами таскать у ссыкушек крышу и рвёт

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Гость

12:32:48 08-12-2023

Гость (21:51:48 07-12-2023) В 14 лет не каждый пацан с ружьём разберётся. Понаражают п... Фу, какая мерзость от вас исходит. Вот уж кто-то выродил такого утырка...

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Юс

21:52:44 07-12-2023

Значит, грош - цена этим всем тестам и, соответственно, показатель уровня профессионализма тех, кто тестирует...

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Гость

12:33:41 08-12-2023

Юс (21:52:44 07-12-2023) Значит, грош - цена этим всем тестам и, соответственно, пока... Да фигня эти тесты. Даже время терять не имеет смысла. Всегда отказ пишем, когда такое в школе проводят.

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Гость

08:16:54 08-12-2023

Просто тесты раздали и все. Кто подтвердит, что заполняла именно она?

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Гость

08:34:18 08-12-2023

Гость (08:16:54 08-12-2023) Просто тесты раздали и все. Кто подтвердит, что заполняла им... вы видимо круглый идиот, раз уже здесь руку власти увидели.

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Гость

08:30:55 08-12-2023

Сколько читаю Амик, столько удивляюсь комментаторам. Или это у троллей такая площадка для домашних тренировок или реально в Барнауле такие идиоты, как первый комментатор, живут... Согласен со вторым комментарием - служба школьных психологов (как и охранников), это бесполезная трата денег государства (а в случае охраны - и родителей). Все эти тесты это, по сути, отписка взрослых, чтобы прикрыть пятую точку, что, мол дела идут, контора пишет, работа проводилась. Конкретный школьный педагог-психолог не виноват, он всего лишь свои должностные инструкции выполнял, это вся эта система так работает. Щас всю вину на папашу свалят, что оружие неправильно хранил. А то, что ребенка травили - эту тему опять замнут

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Мимопроходящий

09:00:42 08-12-2023

Гость (08:30:55 08-12-2023) Сколько читаю Амик, столько удивляюсь комментаторам. Или это... чувак, я тебя огорчу, так не только в Барнауле, так по всей стране. И это реально пугает.

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Гость

09:06:38 08-12-2023

Ну то есть ни родители, ни школьные психологи, ни учителя не видели, что ребенка травят. Хотя учителя могли и поучаствовать. Зато теперь все свалят на несчастную любовь, ну в самом деле, чтобы разбираться с травлей - это ж надо работать, да и неудобно выйдет. Затем примут закон, о котором уже говорил Володин - "Травля стой, раз, два" - это же именно так работает, примерно как с Рутрекером. А заодно попилят еще денях на рамках и прочей охране. А , еще что-нибудь запретят - манги, музыку или черный цвет одежды, или, наоборот, цветную. Или все разом.

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Гость

10:38:48 08-12-2023

Гость (09:06:38 08-12-2023) Ну то есть ни родители, ни школьные психологи, ни учителя не... Родители могли не знать. Не все подростки близки с родителями на столько, чтобы делиться школьными проблемами. Школа обычно тему буллинга замалчивает и делает вид , что ничего не происходит. Пока гром не грянет..

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Гость

11:08:31 08-12-2023

Гость (10:38:48 08-12-2023) Родители могли не знать. Не все подростки близки с родителя... Ну как бы есть нормальное поведение ребенка, а есть поведение ребенка, у которого что-то не в порядке. И, внезапно, это два разных поведения. Если с ребенком общаться хотя бы на бытовом уровне, обычно это все же видно. Где-то в сети проскакивало, что девочка, уходя из дома, бросила матери "не вой", та не поняла, о чем она. Если это правда, то, извините, высокие там были отношения. Про школу соглашусь, школе совершенно невыгодно вытаскивать случаи травли на свет божий, проще сделать вид, что ничего не происходит.

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Гость

12:38:28 08-12-2023

Гость (11:08:31 08-12-2023) Ну как бы есть нормальное поведение ребенка, а есть поведени... Да, если даже учитель заметил, что девочка последние дни была сама не своя, то родители тем более могли бы это заметить.

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Гость

12:37:29 08-12-2023

Гость (10:38:48 08-12-2023) Родители могли не знать. Не все подростки близки с родителя... Это обязанность родителей - налаживать отношения со своим ребенком. Проявлять подлинный интерес к жизни ребенка, поддерживать его, помогать, если надо. А не отмахиваться от него. Тогда и изменения в поведении ребенка будут заметны. И вопросы возникнут - что-то случилось?

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Гость

13:00:20 08-12-2023

Вот я не представляю, как родители могут не заметить , что с ребенком что-то происходит. У меня дочь , если расстроена чем-то , всегда нам рассказывает. И радостными и грустными новостями всегда делится с обоими родителями. Причем , частенько с каждым по отдельности. Знает, что нам интересно, все что в ее жизни происходит, что мы и выслушаем и посочувствуем и совет дадим. Может родители не хотели с ребенком разговаривать? Сыта , одета , обута и слава богу.

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Гость

15:58:07 08-12-2023

Гость (13:00:20 08-12-2023) Вот я не представляю, как родители могут не заметить , что с... Ребенок может даже не рассказывать (дети разные же, есть такие, что в себе всё держат). Но если родители не равнодушные, они всё равно замечают - что-то происходит, как-то не так себя ребенок стал вести, погрустнел или еще что.

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Гость

08:59:19 09-12-2023

если считать,что 14 лет-ребенок,17-подросток,то вы ничего не понимаете в людях вообще и в детях в частности. а еще глупее комментировать событие о котором ничего не знаете.

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