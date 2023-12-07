Baza: устроившую стрельбу в Брянске школьницу накануне проверяли психологи
Она успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества
07 декабря 2023, 21:22, ИА Амител
Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Как сообщает Telegram-канал Baza, она успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества.
По информации канала, 24 ноября в гимназии психологи проводили диагностику — всем ученикам раздали бланки, и они прошли специальный тест. 14-летняя девочка прошла тест с остальными школьниками и все показатели у нее оказались в пределах нормы. По этой причине никаких дополнительных бесед психологи проводить с ней не стали, показатели у девочки были в норме, поэтому с ней не проводили никаких дополнительных бесед.
Напомним, что сегодня, 7 декабря, 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.
21:51:48 07-12-2023
В 14 лет не каждый пацан с ружьём разберётся. Понаражают папашкам-неудачникам девок. Они тех давай по охотам да боксам, с футболами таскать у ссыкушек крышу и рвёт
12:32:48 08-12-2023
Гость (21:51:48 07-12-2023) В 14 лет не каждый пацан с ружьём разберётся. Понаражают п... Фу, какая мерзость от вас исходит. Вот уж кто-то выродил такого утырка...
21:52:44 07-12-2023
Значит, грош - цена этим всем тестам и, соответственно, показатель уровня профессионализма тех, кто тестирует...
12:33:41 08-12-2023
Юс (21:52:44 07-12-2023) Значит, грош - цена этим всем тестам и, соответственно, пока... Да фигня эти тесты. Даже время терять не имеет смысла. Всегда отказ пишем, когда такое в школе проводят.
08:16:54 08-12-2023
Просто тесты раздали и все. Кто подтвердит, что заполняла именно она?
08:34:18 08-12-2023
Гость (08:16:54 08-12-2023) Просто тесты раздали и все. Кто подтвердит, что заполняла им... вы видимо круглый идиот, раз уже здесь руку власти увидели.
08:30:55 08-12-2023
Сколько читаю Амик, столько удивляюсь комментаторам. Или это у троллей такая площадка для домашних тренировок или реально в Барнауле такие идиоты, как первый комментатор, живут... Согласен со вторым комментарием - служба школьных психологов (как и охранников), это бесполезная трата денег государства (а в случае охраны - и родителей). Все эти тесты это, по сути, отписка взрослых, чтобы прикрыть пятую точку, что, мол дела идут, контора пишет, работа проводилась. Конкретный школьный педагог-психолог не виноват, он всего лишь свои должностные инструкции выполнял, это вся эта система так работает. Щас всю вину на папашу свалят, что оружие неправильно хранил. А то, что ребенка травили - эту тему опять замнут
09:00:42 08-12-2023
Гость (08:30:55 08-12-2023) Сколько читаю Амик, столько удивляюсь комментаторам. Или это... чувак, я тебя огорчу, так не только в Барнауле, так по всей стране. И это реально пугает.
09:06:38 08-12-2023
Ну то есть ни родители, ни школьные психологи, ни учителя не видели, что ребенка травят. Хотя учителя могли и поучаствовать. Зато теперь все свалят на несчастную любовь, ну в самом деле, чтобы разбираться с травлей - это ж надо работать, да и неудобно выйдет. Затем примут закон, о котором уже говорил Володин - "Травля стой, раз, два" - это же именно так работает, примерно как с Рутрекером. А заодно попилят еще денях на рамках и прочей охране. А , еще что-нибудь запретят - манги, музыку или черный цвет одежды, или, наоборот, цветную. Или все разом.
10:38:48 08-12-2023
Гость (09:06:38 08-12-2023) Ну то есть ни родители, ни школьные психологи, ни учителя не... Родители могли не знать. Не все подростки близки с родителями на столько, чтобы делиться школьными проблемами. Школа обычно тему буллинга замалчивает и делает вид , что ничего не происходит. Пока гром не грянет..
11:08:31 08-12-2023
Гость (10:38:48 08-12-2023) Родители могли не знать. Не все подростки близки с родителя... Ну как бы есть нормальное поведение ребенка, а есть поведение ребенка, у которого что-то не в порядке. И, внезапно, это два разных поведения. Если с ребенком общаться хотя бы на бытовом уровне, обычно это все же видно. Где-то в сети проскакивало, что девочка, уходя из дома, бросила матери "не вой", та не поняла, о чем она. Если это правда, то, извините, высокие там были отношения. Про школу соглашусь, школе совершенно невыгодно вытаскивать случаи травли на свет божий, проще сделать вид, что ничего не происходит.
12:38:28 08-12-2023
Гость (11:08:31 08-12-2023) Ну как бы есть нормальное поведение ребенка, а есть поведени... Да, если даже учитель заметил, что девочка последние дни была сама не своя, то родители тем более могли бы это заметить.
12:37:29 08-12-2023
Гость (10:38:48 08-12-2023) Родители могли не знать. Не все подростки близки с родителя... Это обязанность родителей - налаживать отношения со своим ребенком. Проявлять подлинный интерес к жизни ребенка, поддерживать его, помогать, если надо. А не отмахиваться от него. Тогда и изменения в поведении ребенка будут заметны. И вопросы возникнут - что-то случилось?
13:00:20 08-12-2023
Вот я не представляю, как родители могут не заметить , что с ребенком что-то происходит. У меня дочь , если расстроена чем-то , всегда нам рассказывает. И радостными и грустными новостями всегда делится с обоими родителями. Причем , частенько с каждым по отдельности. Знает, что нам интересно, все что в ее жизни происходит, что мы и выслушаем и посочувствуем и совет дадим. Может родители не хотели с ребенком разговаривать? Сыта , одета , обута и слава богу.
15:58:07 08-12-2023
Гость (13:00:20 08-12-2023) Вот я не представляю, как родители могут не заметить , что с... Ребенок может даже не рассказывать (дети разные же, есть такие, что в себе всё держат). Но если родители не равнодушные, они всё равно замечают - что-то происходит, как-то не так себя ребенок стал вести, погрустнел или еще что.
08:59:19 09-12-2023
если считать,что 14 лет-ребенок,17-подросток,то вы ничего не понимаете в людях вообще и в детях в частности. а еще глупее комментировать событие о котором ничего не знаете.