Baza: устроившую стрельбу в Брянске школьницу накануне проверяли психологи

Она успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества

07 декабря 2023, 21:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Как сообщает Telegram-канал Baza, она успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества.

По информации канала, 24 ноября в гимназии психологи проводили диагностику — всем ученикам раздали бланки, и они прошли специальный тест. 14-летняя девочка прошла тест с остальными школьниками и все показатели у нее оказались в пределах нормы. По этой причине никаких дополнительных бесед психологи проводить с ней не стали, показатели у девочки были в норме, поэтому с ней не проводили никаких дополнительных бесед.

Напомним, что сегодня, 7 декабря, 14-летняя ученица пришла в школу с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.