Часть Горно-Алтайска осталась без электроэнергии из-за поджога подстанции
В центр города свет уже вернули, соцобъекты запитали по резервной схеме
21 марта 2025, 07:20, ИА Амител
Часть Горно-Алтайска осталась без электричества из-за поджога подстанции неизвестным. Об этом сообщил губернатор Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пожар начался на подстанции 110 кВ ПС "Горно-Алтайская" № 19 в 22:52. С его слов, злоумышленник слил из двух трансформаторов масло и поджег его.
Известно, что в центр города свет уже вернули, по резервной схеме запитали социальные объекты.
"Необходимые действия по восстановлению электроснабжения предпринимаются аварийными службами. Центр города уже подключен. Социальные объекты запитаны по резервной схеме", – написал Андрей Турчак.
Глава Республики Алтай заверил, что аварийные работы закончат за четыре-шесть часов.
Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия по факту произошедшего.
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