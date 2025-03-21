Часть Горно-Алтайска осталась без электроэнергии из-за поджога подстанции

В центр города свет уже вернули, соцобъекты запитали по резервной схеме

21 марта 2025, 07:20, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Часть Горно-Алтайска осталась без электричества из-за поджога подстанции неизвестным. Об этом сообщил губернатор Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пожар начался на подстанции 110 кВ ПС "Горно-Алтайская" № 19 в 22:52. С его слов, злоумышленник слил из двух трансформаторов масло и поджег его.

Известно, что в центр города свет уже вернули, по резервной схеме запитали социальные объекты.

"Необходимые действия по восстановлению электроснабжения предпринимаются аварийными службами. Центр города уже подключен. Социальные объекты запитаны по резервной схеме", – написал Андрей Турчак.

Глава Республики Алтай заверил, что аварийные работы закончат за четыре-шесть часов.

Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия по факту произошедшего.