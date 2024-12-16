Baza: все моряки с танкера "Волгонефть-239" спасены
По информации канала, экипаж эвакуировали с судна тремя заходами — по четыре-пять человек
16 декабря 2024, 14:53, ИА Амител
Все 14 членов экипажа танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Керченском проливе, спасены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, моряков эвакуировали с судна тремя заходами – по четыре-пять человек. Моряки не пострадали и находятся в хорошем настроении.
В публикации также утверждается, что капитан и член экипажа с танкера "Волгонефть-212", также севшего на мель, продолжают находиться в реанимации. Их должны перевести в обычную палату.
Напомним, что два танкера "Волгонефть" потерпели бедствие в Керченском проливе 15 декабря. Первый сел на мель, а второй лег в дрейф, позднее тоже попав на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань.
Комментарии 0