Еще один танкер "Волгонефть" терпит бедствие в Керченском проливе

Судно получило аналогичные повреждения

15 декабря 2024, 17:39, ИА Амител

Танкер / Фото: unsplash.com / Giorgos Barazoglou

Еще один танкер "Волгонефть" затонул в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Ранее СМИ сообщили, что в проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212". Во время шторма у него оторвало носовую часть. На борту находятся 13 человек.

По информации канала, "Волгонефть-239" получило аналогичные повреждения – волны разбили борт, из-за чего корабль развалился пополам. На борту находились 14 моряков, судно перевозило нефтепродукты.

Экипажи обоих судов находятся в воде. Их собирает буксир " Меркурий" и другие суда. Летит вертолет со спасателями. На поверхности моря очевидцы видят след разлива топлива.