Еще один танкер "Волгонефть" терпит бедствие в Керченском проливе
Судно получило аналогичные повреждения
15 декабря 2024, 17:39, ИА Амител
Танкер / Фото: unsplash.com / Giorgos Barazoglou
Еще один танкер "Волгонефть" затонул в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Ранее СМИ сообщили, что в проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212". Во время шторма у него оторвало носовую часть. На борту находятся 13 человек.
По информации канала, "Волгонефть-239" получило аналогичные повреждения – волны разбили борт, из-за чего корабль развалился пополам. На борту находились 14 моряков, судно перевозило нефтепродукты.
Экипажи обоих судов находятся в воде. Их собирает буксир " Меркурий" и другие суда. Летит вертолет со спасателями. На поверхности моря очевидцы видят след разлива топлива.
17:56:44 15-12-2024
Бывают ведь такие совпадения
09:16:06 16-12-2024
Гость (17:56:44 15-12-2024) Бывают ведь такие совпадения... два ржавых полувековых корыта отслужили свое, вот все