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Baza: жители заметили летящие к Кремлю беспилотники ещё в Московской области

Первые сообщения о них поступили правоохранителям от местных жителей

04 мая 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Беспилотники, которые в ночь на 3 мая атаковали Кремль, заметили жители ещё в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их информации, беспилотники летели на сверхнизкой высоте. Первые сообщения о них поступили правоохранителям ещё от местных жителей. Однако в экстренных службах и ведомствах области якобы сочли сообщения "очередным эпизодом истерии с дронами". 

В результате заявки не отработали должным образом. Когда беспилотники перелетели МКАД, тогда о них и стали сообщать начальству. Сбить их удалось уже над Кремлём. 

Напомним, пресс-служба президента заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.

Комментарии 5

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Гость

02:15:06 05-05-2023

Когда Матиас Руст приземлился на Красной площади с дружественным визитом сняли министра обороны и командующего ПВО ...

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Гость

07:00:26 05-05-2023

Неужели правда бардачок в защите есть?

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Гость

07:18:05 05-05-2023

Гость (07:00:26 05-05-2023) Неужели правда бардачок в защите есть?... Ну если безалаберность, кумовство и некомпетентность называть "бардачком", то-да...

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Гость

10:30:08 05-05-2023

-Алло, милиция? Тут беспилотники летят! -Вот когда долетят, тогда и звоните.

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Гость

11:24:51 05-05-2023

- Здравствуйте, я шпион и я хочу сдаться - А у вас задание есть - Нет - Тогда вам в пятый кабинет...

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