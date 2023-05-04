Baza: жители заметили летящие к Кремлю беспилотники ещё в Московской области

Первые сообщения о них поступили правоохранителям от местных жителей

04 мая 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Беспилотники, которые в ночь на 3 мая атаковали Кремль, заметили жители ещё в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их информации, беспилотники летели на сверхнизкой высоте. Первые сообщения о них поступили правоохранителям ещё от местных жителей. Однако в экстренных службах и ведомствах области якобы сочли сообщения "очередным эпизодом истерии с дронами".

В результате заявки не отработали должным образом. Когда беспилотники перелетели МКАД, тогда о них и стали сообщать начальству. Сбить их удалось уже над Кремлём.

Напомним, пресс-служба президента заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.