Baza: жители заметили летящие к Кремлю беспилотники ещё в Московской области
Первые сообщения о них поступили правоохранителям от местных жителей
04 мая 2023, 22:55, ИА Амител
Беспилотники, которые в ночь на 3 мая атаковали Кремль, заметили жители ещё в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По их информации, беспилотники летели на сверхнизкой высоте. Первые сообщения о них поступили правоохранителям ещё от местных жителей. Однако в экстренных службах и ведомствах области якобы сочли сообщения "очередным эпизодом истерии с дронами".
В результате заявки не отработали должным образом. Когда беспилотники перелетели МКАД, тогда о них и стали сообщать начальству. Сбить их удалось уже над Кремлём.
Напомним, пресс-служба президента заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.
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