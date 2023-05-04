Песков рассказал, как Путин отреагировал на атаку беспилотников по Кремлю

Обстановка в Кремле всё так же рабочая, Путин сегодня находится там, подчеркнул пресс-секретарь

04 мая 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин спокойно отреагировал на атаку беспилотников на Кремль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, в сложных и экстремальных ситуациях Путин всегда сохраняет спокойствие и собранность. Кроме того, он остаётся точен в оценках и даёт правильные размеренные команды.

Обстановка в Кремле всё так же рабочая, Путин сегодня находится там. Он должен встретиться с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, чтобы обсудить ситуацию в экономике.

Напомним, пресс-служба президента заявила вечером 3 мая, что минувшей ночью Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.