Бедность, пенсионный возраст, медицина. Барнаульские социалисты вышли на пикет
"Справедливая Россия" предлагает решения для социальных проблем в стране
24 февраля 2025, 15:00, ИА Амител
Ежегодно 20 февраля в мире отмечают День социальной справедливости. Дата напоминает о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди, – бедность, безработица, нарушение прав человека и социальная незащищенность. Активисты барнаульского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" провели массовый пикет, чтобы привлечь внимание горожан к программам партии, которые могут стать решением многих вопросов.
Акция прошла в сквере имени Г. Титова. К ней присоединились депутат АКЗС и секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова, а также руководитель общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева – Оксана Молодых.
Участники пикета держали плакаты с требованиями, направленными на улучшение качества жизни россиян.
В лозунгах призывали к единым справедливым тарифам на услуги ЖКХ по всей стране, назначению "семейной зарплаты" одному из родителей при воспитании трех и более детей, повышению качества и доступности медицинских услуг и отказу от "оптимизации" здравоохранения. Кроме того, социалисты уверены, что нужно снижать пенсионный возраст и увеличивать минимальную пенсию до 31 тыс. рублей, а еще – сделать равной оплату труда для ученых, педагогов и медиков по всей России. Также в партии призывают ввести "детский миллион" – открыть депозитный счет для каждого новорожденного, повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума до 31 тыс. рублей и др.
По словам депутата АКЗС Евгении Боровиковой, цель пикета – привлечение внимания к социальным проблемам, которые остаются нерешенными.
"Наш пикет призван напомнить о дефиците социальной справедливости, от которого страдает российское общество. Ежедневно за помощью в партию приходят десятки граждан, которые сталкиваются с трудностями, не могут реализовать свое право, не могут обеспечить базовые потребности. Наша партия предлагает решение этих проблем, и люди должны его знать", – заявила социалистка.
С ней согласен руководитель барнаульского отделения партии, депутат гордумы Захар Торычев. Он подчеркнул, что социальное благополучие измеряется не статистикой и отчетами, а реальной болью людей. Настоящее состояние общества можно понять, посмотрев в глаза тех, кто оказался в сложной ситуации. Справедливое государство не бросает своих граждан на произвол судьбы, уверен Торычев.
15:07:11 24-02-2025
Не совсем понимаю "политики", при теории "перенаселения", которая реализуется в жизнь (методично!!!) посредством использования "пальмовых"/вредоносных "ингредиентов" даже в хлебе!!! А в детских молочных продуктах - сплошное нормализованное молоко/искусственное (!), - всё это как раз и снижает (убивает!!!) народонаселение, остальное -демагогия!
15:32:38 24-02-2025
митингуй не митингуй.. все равно получишь..
16:11:29 24-02-2025
Гость (15:32:38 24-02-2025) митингуй не митингуй.. все равно получишь..... А если рта не разевать,то ничего к тебе само не придёт.Наоборот ,надо это поддерживать и действовать организованно и сплочённо,а не отсиживаться по углам.Правильные требования,актуальные.
15:32:59 24-02-2025
Низкие зарплаты и пенсии, здравоохранение никудышное, и ...
12:49:44 25-02-2025
Гость (15:32:59 24-02-2025) Низкие зарплаты и пенсии, здравоохранение никудышное, и ...... Все, что вас возмущает-всего лишь следствие. А в причинах пробовали разобраться? Или до сих пор уверены, что пионервожатый будет с вами петь- взвейтесь кострами, государство выделять жилье, СЭС следить за порядком, а колхозы вкусно кормить, полиция защищать... Так, абстрактно говоря. Пора уже как- то мозг включать. Процесс возможно болезненный и непривычный..
16:01:50 24-02-2025
Просто потраченное время................................
Они ничего не решают, к сожалению.
18:34:15 24-02-2025
Гость (16:01:50 24-02-2025) Просто потраченное время................................... Ну как не решают...?
Пар людской выпустить, и часть протестного электората на себя заманить...
17:08:15 24-02-2025
Власти хотят повысить тарифы ЖКХ на 30%. А это 2000 за двушку. Пенсии повысили только на 9.5%.
18:21:13 24-02-2025
А чего на Потоке митинговали? Для высказывания позиции есть госдума, краевое зак. собрание. Еще бы в лесу на трассе здоровья б вышли.
18:30:57 24-02-2025
Одним можно на пикеты, а другим нельзя!?
Странно как-то!?
11:51:04 25-02-2025
Участники пикета держали плакаты с требованиями, направленными на улучшение качества жизни россиян. Требования кому? Все решения, включая рекомендации по внесению новых законов идут из США. Люди не догадываются, что не Путин был инициатором с пенсионным возрастом, и не депутаты.. Это рекомендации, от которых мы не можем отказаться от наших забугорных друзей. Мы не суверенное государство, мы даже деньги не имеем права печатать свои. ЦБ тоже собственность США, а мы здесь всего лишь колония, живущая с 93 года по написанной для нас конституции в тех же США. Можете возмущаться, минусоваться и кидаться тухлыми яйцами, но это так.