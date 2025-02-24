Бедность, пенсионный возраст, медицина. Барнаульские социалисты вышли на пикет

"Справедливая Россия" предлагает решения для социальных проблем в стране

24 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Пикет социалистов / Фото: altai.spravedlivo.ru

Ежегодно 20 февраля в мире отмечают День социальной справедливости. Дата напоминает о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди, – бедность, безработица, нарушение прав человека и социальная незащищенность. Активисты барнаульского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" провели массовый пикет, чтобы привлечь внимание горожан к программам партии, которые могут стать решением многих вопросов.

Акция прошла в сквере имени Г. Титова. К ней присоединились депутат АКЗС и секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова, а также руководитель общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева – Оксана Молодых.

Участники пикета держали плакаты с требованиями, направленными на улучшение качества жизни россиян.

В лозунгах призывали к единым справедливым тарифам на услуги ЖКХ по всей стране, назначению "семейной зарплаты" одному из родителей при воспитании трех и более детей, повышению качества и доступности медицинских услуг и отказу от "оптимизации" здравоохранения. Кроме того, социалисты уверены, что нужно снижать пенсионный возраст и увеличивать минимальную пенсию до 31 тыс. рублей, а еще – сделать равной оплату труда для ученых, педагогов и медиков по всей России. Также в партии призывают ввести "детский миллион" – открыть депозитный счет для каждого новорожденного, повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума до 31 тыс. рублей и др.

По словам депутата АКЗС Евгении Боровиковой, цель пикета – привлечение внимания к социальным проблемам, которые остаются нерешенными.

"Наш пикет призван напомнить о дефиците социальной справедливости, от которого страдает российское общество. Ежедневно за помощью в партию приходят десятки граждан, которые сталкиваются с трудностями, не могут реализовать свое право, не могут обеспечить базовые потребности. Наша партия предлагает решение этих проблем, и люди должны его знать", – заявила социалистка.

С ней согласен руководитель барнаульского отделения партии, депутат гордумы Захар Торычев. Он подчеркнул, что социальное благополучие измеряется не статистикой и отчетами, а реальной болью людей. Настоящее состояние общества можно понять, посмотрев в глаза тех, кто оказался в сложной ситуации. Справедливое государство не бросает своих граждан на произвол судьбы, уверен Торычев.