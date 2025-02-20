"Справедливая Россия" предлагает создать государственную торговую сеть на базе "Светофора"

Такая мера даст зеленый свет доступным ценам и поможет многим сельхозпроизводителям попасть на рынок

20 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Покупатель в продуктовом магазине / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

Закрытие магазинов сети "Светофор" в различных регионах страны вызвало беспокойство среди граждан. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов уверен, что проблемы дискаунтера не должны ударить по кошельку покупателей. В качестве решения социалисты предлагают создать государственную торговую сеть, которая обеспечит доступные цены для населения и облегчит сельхозпроизводителям выход на рынок.

Закрытие дискаунтера – удар по покупателям

После масштабных проверок в различных регионах ряд магазинов сети "Светофор" закрыли, а Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации холдинга, владеющего магазинами сети в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

"Конечно, антисанитария и прочие нарушения недопустимы, и государство должно принимать меры. Хоть столь дружная и жесткая реакция сразу нескольких федеральных ведомств вызывает вопросы", – сказал Сергей Миронов.И отметил, что намного серьезнее последствия для потребителей. Если на рынке исчезнет сеть, насчитывающая более двух тысяч магазинов, это неизбежно приведет к снижению конкуренции и росту цен. Известно, что "Светофор" предлагал товары по более низким ценам, чем многие другие магазины.

Альтернатива – государственный ретейлер

Миронов напомнил, что еще год назад президент России поручил правительству изучить возможность создания государственной торговой сети. В Минпромторге сочли, что существующих показателей контроля рынка достаточно. Однако реальная экономическая ситуация и недавний рост цен говорят об обратном.

Лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев утверждает, что государство должно защищать интересы всех граждан.

"Предложение нашей партии о создании государственной торговой сети даст малообеспеченным гражданам "зеленый свет" на покупки необходимых и качественных товаров", – подытожил Александр Терентьев.