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"Справедливая Россия" предлагает создать государственную торговую сеть на базе "Светофора"

Такая мера даст зеленый свет доступным ценам и поможет многим сельхозпроизводителям попасть на рынок

20 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Покупатель в продуктовом магазине / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E
Покупатель в продуктовом магазине / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

Закрытие магазинов сети "Светофор" в различных регионах страны вызвало беспокойство среди граждан. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов уверен, что проблемы дискаунтера не должны ударить по кошельку покупателей. В качестве решения социалисты предлагают создать государственную торговую сеть, которая обеспечит доступные цены для населения и облегчит сельхозпроизводителям выход на рынок.

Закрытие дискаунтера – удар по покупателям

После масштабных проверок в различных регионах ряд магазинов сети "Светофор" закрыли, а Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации холдинга, владеющего магазинами сети в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

"Конечно, антисанитария и прочие нарушения недопустимы, и государство должно принимать меры. Хоть столь дружная и жесткая реакция сразу нескольких федеральных ведомств вызывает вопросы", – сказал Сергей Миронов.И отметил, что намного серьезнее последствия для потребителей. Если на рынке исчезнет сеть, насчитывающая более двух тысяч магазинов, это неизбежно приведет к снижению конкуренции и росту цен. Известно, что "Светофор" предлагал товары по более низким ценам, чем многие другие магазины.

Альтернатива – государственный ретейлер 

Миронов напомнил, что еще год назад президент России поручил правительству изучить возможность создания государственной торговой сети. В Минпромторге сочли, что существующих показателей контроля рынка достаточно. Однако реальная экономическая ситуация и недавний рост цен говорят об обратном.

Лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев утверждает, что государство должно защищать интересы всех граждан.

"Предложение нашей партии о создании государственной торговой сети даст малообеспеченным гражданам "зеленый свет" на покупки необходимых и качественных товаров", – подытожил Александр Терентьев.

Комментарии 27

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Гость

16:03:58 20-02-2025

Важно не альтернативная торговая сеть, а КАЧЕСТВО ТОРГУЕМОЙ продукции!!! без пальмы, поменьше нормализованного молока, особенно в детские продукты! Как сливки могут быть из нормализованного молока??? Где прежний ГОСТ???

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Гость

20:37:37 20-02-2025

Гость (16:03:58 20-02-2025) Важно не альтернативная торговая сеть, а КАЧЕСТВО ТОРГУЕМОЙ ... что есть нормализованное молоко в вашем понятии?

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Гость

16:18:49 20-02-2025

Нам нужен Светофор! Там доступные цены для пенсионеров и молодёжи малообеспеченных! А претензии к качеству есть везде!

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Сергей

16:40:59 20-02-2025

Гость (16:18:49 20-02-2025) Нам нужен Светофор! Там доступные цены для пенсионеров и мол... Как вы только жрёте эту дрянь 🤮

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Гость

17:39:58 20-02-2025

Сергей (16:40:59 20-02-2025) Как вы только жрёте эту дрянь 🤮... Согласна, вначале покупают дрянь, а потом орут, что едят пальму).

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гость

17:51:17 20-02-2025

Сергей (16:40:59 20-02-2025) Как вы только жрёте эту дрянь 🤮... А вы думаете что лучше дрянь жрете покупая в дорогом магазине

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Гость

19:40:34 20-02-2025

Гость (16:18:49 20-02-2025) Нам нужен Светофор! Там доступные цены для пенсионеров и мол... Нам НЕ НУЖЕН этот "Светофор"!!!

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Гость

20:13:27 20-02-2025

Гость (19:40:34 20-02-2025) Нам НЕ НУЖЕН этот "Светофор"!!! ... Ну не ходите туда, кто загоняет то.

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Гость

20:40:46 20-02-2025

Гость (19:40:34 20-02-2025) Нам НЕ НУЖЕН этот "Светофор"!!! ... Ясно кому не нужен- конкурентам алчным. В Светофор отовариваться ходят все от мала до велика, а вас жлоба давит. В своих качества нет, а туда же.

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Афиноген

16:19:32 20-02-2025

А зачем на базе "Светофора"?Да вы,свою собственную ,альтернативную сеть создайте и конкурируйте с этими фальшивомонетчиками,а мы разберёмся кто есть ху.Если продукт натуральный и народ это расчухает ,то они всё разорятся.Только сомневаюсь я в истинности намерений.

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Гость

17:43:06 20-02-2025

Афиноген (16:19:32 20-02-2025) А зачем на базе "Светофора"?Да вы,свою собственную ,альтерна... Ага счас они вам натуральные продукты за три копейки начнут продавать, откуда вы только такие берётесь, натуральные продукты продают, но вам почему то цена не нравится.)

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Афиноген

09:24:17 21-02-2025

Гость (17:43:06 20-02-2025) Ага счас они вам натуральные продукты за три копейки начнут ... Где вы их увидели,эти натуральные продукты?

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Гость

09:40:17 21-02-2025

Афиноген (09:24:17 21-02-2025) Где вы их увидели,эти натуральные продукты?... artz h tvp мечтает чуть выше.

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Гость

22:24:29 22-02-2025

Гость (17:43:06 20-02-2025) Ага счас они вам натуральные продукты за три копейки начнут ... Подскажите где натурпродукты,?

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Гость

16:38:54 20-02-2025

Товарищ Миронов, Вы серьезно?)))))
Маразм крепчал. Кому он мешает?????

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Гость

16:39:08 20-02-2025

Так вон в чем дело! СР взялась за передел собственности. Решили себе кусочек откусить

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Гена

16:44:13 20-02-2025

Светофор-магазин склад. Появились доходы у них изза ситуации в стране-появились желающие отжать налаженный приносящий доход бизнес

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Гость

16:49:46 20-02-2025

Если в торговой сети Светофор выявлены нарушения, то дается срок на их устранения, а закрывать безвозвратно ненормально.
Кто-то захотел отжать доходное дело?

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Гость

16:55:40 20-02-2025

Магнит отжали, теперь светофор/маяк. За Машку когда возьмутся?

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Гость

17:03:38 20-02-2025

Меня одолевают смутные сомнения,что намерения здесь другие...

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Гость

17:43:20 20-02-2025

Бизнес по ходу решили отжать.

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гость- гостю

22:12:39 20-02-2025

Гость (17:43:20 20-02-2025) Бизнес по ходу решили отжать.... У кого отжать сначала скажи? У долларового миллиардера Шнайдера, который торгует в помещении бывшего гаража, в котором с момента открытия (5 лет назад) не было обыкновенной капитальной уборки- как побелили стены и потолки( фермы) перед открытием , так и все

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Владимир

18:13:01 20-02-2025

А что в Марийке или Ленте все хорошо,бардака нет?Видать эти компании ФАСу не по зубам!

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dok_CФ

19:30:03 20-02-2025

Итого - в чём вопрос, отобрать бизнес или изменить качество продуктов?

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гость

22:19:26 20-02-2025

dok_CФ (19:30:03 20-02-2025) Итого - в чём вопрос, отобрать бизнес или изменить качество ... Они бы свои магазины ( светофор) хотя бы раз в год закрывали на нормальную уборку, а то как открылись , так и работают- так называемые "скобяные" магазины в60-е годы чище были

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Кхм...

22:19:46 20-02-2025

"Свет Афера"?
Хорошее название.
🤣

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Босс

23:37:58 20-02-2025

Так и пятерку национализируют,а что,всё отобрать и поделить давняя скрепа...
по Терентьеву лишь отсутствие в настоящее время государственной торговой сети ограничивает малообеспеченных граждан в покупке ими необходимых и качественных товаров...это,конечно,клиника...

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