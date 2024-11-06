Бегающих по городу лис заметили жители Барнаула
Хищников запечатлели на видео в черте города
06 ноября 2024, 12:30, ИА Амител
Лиса в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Барнаульцы заметили двух лис в черте города. Кадрами поделились в сообществе "Инцидент Барнаул".
На улице Попова лиса пробежала мимо подъезда многоэтажки. А полчаса спустя еще одну хищницу заметили на проспекте Космонавтов. Очевидец смог подойти к ней близко и снять на видео.
Как животные оказались в городе, пока неизвестно.
Однако участники сообщества предупреждают в комментариях к постам:
"Если лиса подошла к людям, значит она больная. Здоровые лисы не подойдут близко к людям", – пишут барнаульцы.
13:01:45 06-11-2024
пока проблема свободного доступа к пищевым отходам и подкормкой людьми бездомных животных не будет решена! то ни с собаками ни с лисами, ни с другими дикими животными в черте населённых пунктов вы не разберётесь!
13:09:26 06-11-2024
Гость (13:01:45 06-11-2024) пока проблема свободного доступа к пищевым отходам и подкорм... Проблема свободного доступа к пищевым отходам не будет решена никогда, при нынешнем подходе. Остальное уже мелочи.
13:04:56 06-11-2024
Рядом с городом лис полным-полно. Некоторые из них бешеные. При контакте с домашними, либо обитающими на улице любыми зверями (кошки, собаки, ежи, крысы, белки...) возможно заражение и передача вируса бешенства человеку. При кровавом Совке в потенциально опасных очагах по бешенству раскидывали мясо с вакц2иной, таким образом удавалось избегать тяжёлых последствий. Сейчас никто ничего не раскидывает, безмозглая зоошиза же, ратующая за помилование бродячих (читай "диких") собак, с удовольствием рвущих на куски кошек и лис, будет тихонько наблюдать, пока кого-то не покусают бешеные собаки.
13:18:57 06-11-2024
Гость (13:04:56 06-11-2024) Рядом с городом лис полным-полно. Некоторые из них бешеные. ... Да этим зоошизам уже ничего не поможет, даже если эти собачки начнут их самих рвать.
13:31:30 06-11-2024
Сергей (13:18:57 06-11-2024) Да этим зоошизам уже ничего не поможет, даже если эти собачк... Ну то есть вакцины против бешенства для диких животных либо нет, либо властям пофигу и приманки с ней не раскладывают, но виновата в этом "зоошиза". Очень логичный подход. Главное, что "наблюдает за процессом" отнюдь не только зоошиза, а все граждане в принципе) Ну и напоследок - а) не напомните, сколько раз у нас за последние месяцы объявляли карантин по бешенству, причем в лпх, а не на улице? Люди не прививают домашних животных, нуачо, бешенства ж не существут, это миф, б) если власти вот прямо сейчас начнут умерщвлять бродяжек, ситуация с ними не исправится. У нас полно самовыгула, у нас не принято стерилизовать домашних питомцев, у нас животные массово выбрасываются при расселении частного сектора и после любого лета в садоводствах. Так что эта музыка будет вечной, надо начинать со смены менталитета граждан и драконовских штрафов за то, что ты взял животное и ненадлежащим образом его содержишь. Но орать в сторону "зоошизы" и призывать к отстрелам гораздо, гораздо проще.
14:30:51 06-11-2024
Гость (13:31:30 06-11-2024) Ну то есть вакцины против бешенства для диких животных либо ... "Вакцина" в кавычках. Яд там предполагается. Сильный. От которого мрут быстро и с гарантией. Лиска его ам - и на радугу. Но бешенства в итоге нету. И это хорошо
Никаких бродячих животных в городе быть не должно!
А кто хочет уточек ежиков и прочую живность - идите - живите в лесу
14:59:04 06-11-2024
Квадробер (14:30:51 06-11-2024) "Вакцина" в кавычках. Яд там предполагается. Сильный. От ко... Нет, там именно вакцина. Не пиши, если не знаешь.
15:27:28 06-11-2024
Квадробер (14:30:51 06-11-2024) "Вакцина" в кавычках. Яд там предполагается. Сильный. От ко... Ну вообще-то раскидывали именно приманки с вакциной. А приманки с отравой будут есть все - птицы, другие животные. Предлагаете устроить вокруг города пустыню? Впрочем, у нас половина граждан именно этого и желает. И помоечкой залакировать, кидая мусор прямо за свой забор. Вот еще бы можно было людишек тоже отстреливать невозбранно, если они думают не как ты и выглядят так, как тебе неугодно. И наступила бы идиллия.
15:08:54 06-11-2024
Гость (13:31:30 06-11-2024) Ну то есть вакцины против бешенства для диких животных либо ... Ну, то есть раз нет вакцинирования, должен быть барьер между дикими животными и городскими жителями. Такого барьера нет, если огромные стаи бродячих собак, нежно любимых зоошизнёй, шляются по городу. Так вам понятнее, или на счётных палочках разложить?
15:54:29 06-11-2024
Гость (15:08:54 06-11-2024) Ну, то есть раз нет вакцинирования, должен быть барьер между... Ну если вас не научили в детстве понимать прочитанное, то тут медицина уже бессильна. Но давайте попробуем снова - каким образом вы предлагаете создать этот барьер, если не секрет?
13:56:32 06-11-2024
Сергей (13:18:57 06-11-2024) Да этим зоошизам уже ничего не поможет, даже если эти собачк... Вот и зоошизы подтянулись, минусуют😂😂😂
13:33:43 06-11-2024
Не знаю,в Европе,в больших городах НЕ бешеные лисы нормально в парках ходят ,на людей не нападают,на птичек,на мышей охотятся,в Израиле в парке Яркон даже шакалы бродят, не кусают никого
15:05:46 06-11-2024
Евгений (13:33:43 06-11-2024) Не знаю,в Европе,в больших городах НЕ бешеные лисы нормально... В масштабах лесов России и парка Яркон где, по-вашему, проще провести вакцинацию? Три шакала или сотни тысяч лис...?
13:58:52 06-11-2024
мдя, народ такой "добрый" у нас живет, что и так друга друга на части рвут просто так, не то, что животных. Социал - дарвинизм во всей красе. Поэтому в европейских городах, утки, зайцы, лисы по городкам забегают, никто не возмущается, наоборот, ловят, передают в центры защиты диких животных, выпускают в природу или они остаются жить в этих центрах, если не смогут выжить в природе. и только в нашей стране традиционных ценностей стремятся бедных животных убить, а и так немногочисленных неравнодушных людей поливают грязью. Еще потом удивляются, почему на нас как на дикарей в Европе смотрят, а потому что ведем себя как дикари с живой природой как во времена каменного века.
14:38:59 06-11-2024
Гость (13:58:52 06-11-2024) мдя, народ такой "добрый" у нас живет, что и так друга друга... Вчера была новость из США, что власти усыпили популярную домашнюю белку Арахис, у неё сотни тысяч подписчиков в сетях. Арахис была совершенно здорова, но ликвидировали так, на всякий случай, потому что белки потенциальные переносчики бешенства.
15:03:31 06-11-2024
Гость (13:58:52 06-11-2024) мдя, народ такой "добрый" у нас живет, что и так друга друга... А Вам не всё ли равно, как на Вас смотрят все эти "цивилизованные" деятели, поедающие лягушек и улиток (Франция), собак и кошек (Швейцария), имеющих национальную спортивную забаву "охота на лис" (Англия)... продолжать список "культурных" особенностей, о которых Вы не знаете, но почему-то считаете нас, россиян, дикарями? Кстати, Вы не картавите, случайно?
14:04:07 06-11-2024
На СВО отправлять зоошиз, а бродячих псин и лис отстреливать беспощадно.
14:42:22 06-11-2024
Гость (14:04:07 06-11-2024) На СВО отправлять зоошиз, а бродячих псин и лис отстреливать... сво у нас наказанием стало, по твоему? По статье присесть не хочешь за это?
15:12:52 06-11-2024
Гость (14:42:22 06-11-2024) сво у нас наказанием стало, по твоему? По статье присесть не... Так он предлагает отправлять не в качестве наказания, а как поощрение за их деятельность. Агрессивная активность, воинственность некоторых зоозащитников должна быть направлена на решение государственных задач первостепенной важности.
15:14:15 06-11-2024
В Алтайском крае именно лисы являются основными переносчиками бешенства. Наш регион входит в число неблагоприятных по бешенству — мы на шестом месте в России по этому показателю. С 2000 по 2018 годы в Алтайском крае погибло от бешенства 33 человека. (Е.Шапетько, АлтГУ)
16:33:39 06-11-2024
Гость (15:14:15 06-11-2024) В Алтайском крае именно лисы являются основными переносчикам... Шах и мат! Браво!
17:34:34 06-11-2024
а вот и источник бешенства на Власихинской прибежал.
бедные зверушки... :/
18:48:25 06-11-2024
это одна и та же лиса, от Попова до Космонавтов недалеко, уже запричитали больные на голову, нашествие. Как же у нас идиотов все таки много. В соцсетях писали, что это домашняя лиса сбежала.
07:58:34 07-11-2024
Гость (18:48:25 06-11-2024) это одна и та же лиса, от Попова до Космонавтов недалеко, уж...
Это влияние семипалатинского полигона. У народа вообще мозг ссохся. У них враги, кругом только враги!
09:15:46 07-11-2024
Куда смотрят зоозащитники!!! Нужно принять закон по отлову и вакцинации диких животных в окрестостях населенных пунтов. После вакцинации и маркировки отпускать их на волю.