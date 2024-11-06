Бегающих по городу лис заметили жители Барнаула

Хищников запечатлели на видео в черте города

06 ноября 2024, 12:30, ИА Амител

Лиса в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы заметили двух лис в черте города. Кадрами поделились в сообществе "Инцидент Барнаул".

На улице Попова лиса пробежала мимо подъезда многоэтажки. А полчаса спустя еще одну хищницу заметили на проспекте Космонавтов. Очевидец смог подойти к ней близко и снять на видео.

Как животные оказались в городе, пока неизвестно.

Однако участники сообщества предупреждают в комментариях к постам: