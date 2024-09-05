В Сибири спасенная лисичка жила в квартире с собаками, кошками, белками и бобрами

Найденного в лесу маленького лисенка забрала домой ветеринарный врач и волонтер

05 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Лисенок в лесу / Фото: unsplash.com

В Новосибирске дети спасли потерявшего маму дикого лисенка, который почти все лето прожил в квартире ветеринара, держащего дома настоящий зоопарк, пишет "КП-Новосибирск".

Школьники нашли маленького лисенка в лесу возле парка на ОбьГЭСе на майских праздниках. Подумали, что перед ними милый щенок и притащили домой. Родители обзвонили почти все ветеринарные клиники, через пару дней за зверьком приехала волонтер и ветврач Юлия.

"Лисичке не было и месяца, я назвала ее Лейла. Поселилась она у меня в квартире. Сначала выкармливала смесью для новорожденных щенков, потом давала курицу, мышей. Лейла оказалась совсем ручная, могла залезть ко мне в кровать и сопеть под боком", – рассказала девушка.

Почти все лето лисичка прожила в четырехкомнатной квартире, где обитает целый зверинец: две собаки, пять кошек, бобры, нутрии и десяток белок. За лето она подросла и начала проявлять характер, тогда лису пристроили в вольер при конном клубе.

"Гены взяли свое, она начала прятаться, могла тявкнуть или укусить. Да и собаки проявляли уже к ней охотничий интерес. Мы смастерили лисоньке небольшой вольер при конном клубе. Теперь она опасается людей, но меня узнает и сразу бежит ко мне", – рассказала Юлия.

Недавно лису стерилизовали, чтобы продлить ей жизнь в неволе и избавить от рисков рака по женской части. После стерилизации лиса не будет сходить с ума в период гона.