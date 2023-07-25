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Белгородские власти не будут восстанавливать дома богатых жителей

Им и самим такое должно быть по карману, считает Владимир Перцев

25 июля 2023, 08:48, ИА Амител

Фото: t.me/vvgladkov
Фото: t.me/vvgladkov

Глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев предложил исключить из плана по восстановлению после обстрелов ВСУ два дома в селе Нижний Ольшанец, сообщает РБК.

На еженедельном совещании правительства региона чиновник отметил, что в этих коттеджах живут богатые, а потому ремонт не должен быть для них проблемой.

В ответ губернатор Вячеслав Гладков напомнил о гарантии восстановления окон и кровли, но отметил, что устранить все повреждения в таких домах власти не могут. По его мнению, все дело в справедливости: власти берут повышенные обязательства перед людьми с низким и средним доходом, а если человек может купить дом за 30-50 млн и машину за 10-20 млн, то "это немного другая история".

Ранее Гладков рассказал, что на восстановление Шебекинского городского округа после обстрелов ВСУ уйдет около 20 млрд рублей.

СВО Белгородская область

Комментарии 22

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Гость

08:52:21 25-07-2023

вот она справедливость. отнять и поделить .

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ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА?

09:03:32 25-07-2023

Гость (08:52:21 25-07-2023) вот она справедливость. отнять и поделить .... Справедливость, она такая: отключили горячую воду по графику, а включать не хотят! Барнаул, Октябрьский район.

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Гость

09:11:33 25-07-2023

ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (09:03:32 25-07-2023) Справедливость, она такая: отключили горячую воду по графику... вчера дали воду. железнодорожный район

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ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА?

09:14:39 25-07-2023

Октябрьский район - даже не думают давать. До сих пор нет воды. Население уже плохо пахнет.

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Гость

11:13:50 25-07-2023

ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (09:14:39 25-07-2023) Октябрьский район - даже не думают давать. До сих пор нет во... Мойтесь чаще и пахнуть не будете. А для случаев отключения горячей воды есть водонагреватели. Не знали о таком ? Лишь бы поныть.

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Гость

09:19:12 25-07-2023

Интересно, а какой смысл вообще это все восстанавливать? Как обещалось, СВО будет длиться десятилетиями. Значит, обстрелы тоже будут продолжаться. То есть восстановят сейчас, чтобы через месяц или два их опять взорвали, дома эти?

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Гость

09:21:40 25-07-2023

Закон должен быть для всех одинаков, но это не про Россию.

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Гость

10:10:08 25-07-2023

Гость (09:21:40 25-07-2023) Закон должен быть для всех одинаков, но это не про Россию.... Так это же написали не про всю Россию, а только про Белгородскую область. В их регионе придумали.

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Гость

12:10:09 25-07-2023

Гость (10:10:08 25-07-2023) Так это же написали не про всю Россию, а только про Белгород... А Белгородская область, это другое государство?

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Гость

09:22:33 25-07-2023

а вода тут при чем? там дом у людей развалили.

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ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА?

09:37:47 25-07-2023

Гость (09:22:33 25-07-2023) а вода тут при чем? там дом у людей развалили.... Дом развалили ТАМ, а воды нет ЗДЕСЬ. Улавливаешь связь?

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Гость

09:31:58 25-07-2023

Вот так ты всю жизнь работаешь, платишь налоги создаёшь рабочие места. А когда на твое государство нападают и разрушают твой дом. Тебе говорят, слыш ты и так богатый делай что хочешь

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Гость

10:00:47 25-07-2023

Гость (09:31:58 25-07-2023) Вот так ты всю жизнь работаешь, платишь налоги создаёшь рабо... Ещё Остап Ибрагимович говорил, что нет ни одного богатого, добывшего богатство честным путём. Так что ещё "заработаешь"

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Гость

10:16:54 25-07-2023

Этот придурок из белгородской области, часом, не за деньги должность купил? Несёт откровенно провокационную чушь, способную перевернуть в отрицательную сторону отношение людей к власти... По поводу горячей воды- не надо быть жлобом, нынче бойлер установить в многоэтажке- как раз плюнуть, 3 копейки стоит... так что не надо никого обвинять- ходите и воняйте, если мозгов денег заработать нет.

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Гость

10:25:03 25-07-2023

Гость (10:16:54 25-07-2023) Этот придурок из белгородской области, часом, не за деньги д... Он просто вслух озвучил то, что думают чиновники) А то, что не хватило ума промолчать - ну так получилось. И ему ничего за это не будет))) Как обычно.

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Гость

10:29:29 25-07-2023

ввп как сказал что средний класс это доход выше 17000руб. Так что для тех кто получает больше можно рассчитывать только на себя.

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Гость

10:46:43 25-07-2023

русские своих не бросают... ну, кинуть могут

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Абориген

10:47:26 25-07-2023

Щас взбунтуется вся чиновничья рать: у них зп по 17 тыс.р., а "дома за 30-50 млн и машину за 10-20 млн". Налицо когнитивный диссонанс!

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Алексей

11:11:24 25-07-2023

Слышь, у тебя есть бабки, это немного другая история... Что за ЧУШЬ несут чиновники?!

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Гость

13:06:45 25-07-2023

Где-то есть определение "богатого" дома? А то такими темпами можно скоро любой дом "богатым" объявить и сказать, чтобы "богатые люди" сами восстанавливали.

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Гость

08:47:49 26-07-2023

Гость (13:06:45 25-07-2023) Где-то есть определение "богатого" дома? А то такими темпами... Ну если есть закон, то будет и определение. Скажем дороже 5 млн. руб

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Гость

08:46:49 26-07-2023

Гость (08:52:21 25-07-2023) вот она справедливость. отнять и поделить .... Закон капитализма! Отнять у людей, поделить между собой!

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