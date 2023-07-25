Белгородские власти не будут восстанавливать дома богатых жителей
Им и самим такое должно быть по карману, считает Владимир Перцев
25 июля 2023, 08:48, ИА Амител
Глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев предложил исключить из плана по восстановлению после обстрелов ВСУ два дома в селе Нижний Ольшанец, сообщает РБК.
На еженедельном совещании правительства региона чиновник отметил, что в этих коттеджах живут богатые, а потому ремонт не должен быть для них проблемой.
В ответ губернатор Вячеслав Гладков напомнил о гарантии восстановления окон и кровли, но отметил, что устранить все повреждения в таких домах власти не могут. По его мнению, все дело в справедливости: власти берут повышенные обязательства перед людьми с низким и средним доходом, а если человек может купить дом за 30-50 млн и машину за 10-20 млн, то "это немного другая история".
Ранее Гладков рассказал, что на восстановление Шебекинского городского округа после обстрелов ВСУ уйдет около 20 млрд рублей.
08:52:21 25-07-2023
вот она справедливость. отнять и поделить .
09:03:32 25-07-2023
Гость (08:52:21 25-07-2023) вот она справедливость. отнять и поделить .... Справедливость, она такая: отключили горячую воду по графику, а включать не хотят! Барнаул, Октябрьский район.
09:11:33 25-07-2023
ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (09:03:32 25-07-2023) Справедливость, она такая: отключили горячую воду по графику... вчера дали воду. железнодорожный район
09:14:39 25-07-2023
Октябрьский район - даже не думают давать. До сих пор нет воды. Население уже плохо пахнет.
11:13:50 25-07-2023
ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (09:14:39 25-07-2023) Октябрьский район - даже не думают давать. До сих пор нет во... Мойтесь чаще и пахнуть не будете. А для случаев отключения горячей воды есть водонагреватели. Не знали о таком ? Лишь бы поныть.
09:19:12 25-07-2023
Интересно, а какой смысл вообще это все восстанавливать? Как обещалось, СВО будет длиться десятилетиями. Значит, обстрелы тоже будут продолжаться. То есть восстановят сейчас, чтобы через месяц или два их опять взорвали, дома эти?
09:21:40 25-07-2023
Закон должен быть для всех одинаков, но это не про Россию.
10:10:08 25-07-2023
Гость (09:21:40 25-07-2023) Закон должен быть для всех одинаков, но это не про Россию.... Так это же написали не про всю Россию, а только про Белгородскую область. В их регионе придумали.
12:10:09 25-07-2023
Гость (10:10:08 25-07-2023) Так это же написали не про всю Россию, а только про Белгород... А Белгородская область, это другое государство?
09:22:33 25-07-2023
а вода тут при чем? там дом у людей развалили.
09:37:47 25-07-2023
Гость (09:22:33 25-07-2023) а вода тут при чем? там дом у людей развалили.... Дом развалили ТАМ, а воды нет ЗДЕСЬ. Улавливаешь связь?
09:31:58 25-07-2023
Вот так ты всю жизнь работаешь, платишь налоги создаёшь рабочие места. А когда на твое государство нападают и разрушают твой дом. Тебе говорят, слыш ты и так богатый делай что хочешь
10:00:47 25-07-2023
Гость (09:31:58 25-07-2023) Вот так ты всю жизнь работаешь, платишь налоги создаёшь рабо... Ещё Остап Ибрагимович говорил, что нет ни одного богатого, добывшего богатство честным путём. Так что ещё "заработаешь"
10:16:54 25-07-2023
Этот придурок из белгородской области, часом, не за деньги должность купил? Несёт откровенно провокационную чушь, способную перевернуть в отрицательную сторону отношение людей к власти... По поводу горячей воды- не надо быть жлобом, нынче бойлер установить в многоэтажке- как раз плюнуть, 3 копейки стоит... так что не надо никого обвинять- ходите и воняйте, если мозгов денег заработать нет.
10:25:03 25-07-2023
Гость (10:16:54 25-07-2023) Этот придурок из белгородской области, часом, не за деньги д... Он просто вслух озвучил то, что думают чиновники) А то, что не хватило ума промолчать - ну так получилось. И ему ничего за это не будет))) Как обычно.
10:29:29 25-07-2023
ввп как сказал что средний класс это доход выше 17000руб. Так что для тех кто получает больше можно рассчитывать только на себя.
10:46:43 25-07-2023
русские своих не бросают... ну, кинуть могут
10:47:26 25-07-2023
Щас взбунтуется вся чиновничья рать: у них зп по 17 тыс.р., а "дома за 30-50 млн и машину за 10-20 млн". Налицо когнитивный диссонанс!
11:11:24 25-07-2023
Слышь, у тебя есть бабки, это немного другая история... Что за ЧУШЬ несут чиновники?!
13:06:45 25-07-2023
Где-то есть определение "богатого" дома? А то такими темпами можно скоро любой дом "богатым" объявить и сказать, чтобы "богатые люди" сами восстанавливали.
08:47:49 26-07-2023
Гость (13:06:45 25-07-2023) Где-то есть определение "богатого" дома? А то такими темпами... Ну если есть закон, то будет и определение. Скажем дороже 5 млн. руб
08:46:49 26-07-2023
Гость (08:52:21 25-07-2023) вот она справедливость. отнять и поделить .... Закон капитализма! Отнять у людей, поделить между собой!