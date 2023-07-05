Восстановление Шебекино обойдется в 20 млрд рублей

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас там разрушены пять многоквартирных и 81 частный дом, еще более 1,2 тысячи квартир и домов требуют ремонта

05 июля 2023, 15:47, ИА Амител

Последствия одного из обстрелов Шебекино / Фото: телеграм-канала Вячеслава Гладкова

На восстановление Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрелов ВСУ уйдет около 20 млрд рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сейчас там разрушены пять многоквартирных и 81 частный дом, еще более 1,2 тысячи квартир и домов требуют ремонта.

"Мы посчитали сейчас предварительно, 5 млрд [рублей] - на восстановления жилья, 10 млрд - на восстановление предприятий, более 5 млрд - на восстановление учреждений социальной сферы", - цитирует губернатора ТАСС.

Ранее сообщили, что власти Ростова-на-Дону оценили ущерб от мятежа Пригожина в 92,5 млн рублей. Глава горадминистрации Алексей Логвиненко отмечал, что 63,7 млн рублей требуется для восстановления пяти единиц коммунальной спецтехники. Еще в 28,8 млн рублей оценили дефекты стрелочных переводов, а также дорожного полотна и тротуарного покрытия.