Восстановление Шебекино обойдется в 20 млрд рублей
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сейчас там разрушены пять многоквартирных и 81 частный дом, еще более 1,2 тысячи квартир и домов требуют ремонта
05 июля 2023, 15:47, ИА Амител
На восстановление Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрелов ВСУ уйдет около 20 млрд рублей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, сейчас там разрушены пять многоквартирных и 81 частный дом, еще более 1,2 тысячи квартир и домов требуют ремонта.
"Мы посчитали сейчас предварительно, 5 млрд [рублей] - на восстановления жилья, 10 млрд - на восстановление предприятий, более 5 млрд - на восстановление учреждений социальной сферы", - цитирует губернатора ТАСС.
Ранее сообщили, что власти Ростова-на-Дону оценили ущерб от мятежа Пригожина в 92,5 млн рублей. Глава горадминистрации Алексей Логвиненко отмечал, что 63,7 млн рублей требуется для восстановления пяти единиц коммунальной спецтехники. Еще в 28,8 млн рублей оценили дефекты стрелочных переводов, а также дорожного полотна и тротуарного покрытия.
16:32:10 05-07-2023
Вот кто сломал, тот пусть и чинит.
16:37:03 05-07-2023
Гость (16:32:10 05-07-2023) Вот кто сломал, тот пусть и чинит.... +10000000000000000000000000000000000000
17:22:38 05-07-2023
Гость (16:32:10 05-07-2023) Вот кто сломал, тот пусть и чинит.... нет, кто-то будет меньше есть!
17:34:00 05-07-2023
Гость (16:32:10 05-07-2023) Вот кто сломал, тот пусть и чинит.... А кто сломал ?