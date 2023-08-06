"Белокуриха Горная" может стать особой экономической зоной

Министр экономического развития России Максим Решетников считает, что проект станет отличной альтернативой зарубежным курортам

06 августа 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников поддержал предложение сделать "Белокуриху Горную" особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

После посещения строящегося курорта Решетников заявил, что поддерживает инициативу губернатора Томенко, а сам проект стал приоритетным в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибири.

Решетников осмотрел строящийся гостиничный комплекс Altay Restart, который должен заработать в 2024 году, и выразил уверенность в том, что "Белокуриха Горная" станет отличной альтернативой зарубежным курортам.