Белоруссия пресекла ввоз более 500 кг взрывчатки на территорию России
Такая партия контрабанды стала крупнейшей в истории республики
07 апреля 2025, 08:05, ИА Амител
Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию РФ крупнейшей в истории республики партии взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.
41-летний мужчина пытался перевезти более 580 кг мощной взрывчатки иностранного производства (предварительно, США) через границу между Польшей и Белоруссией, а затем доставить в Россию. На автомобиле Mercedes он ехал через пункт пропуска "Брест". Машину остановили для дополнительной проверки и направили на сканирование. Таможенная лаборатория оперативно провела экспертизу, которая подтвердила, что мужчина пытался провезти мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат весом более 580 кг.
Контрабанду пытались замаскировать виброшумоизоляционными листами и ДСП. Чтобы сбить след служебных собак, внутренности кузова обработали технической смазкой.
Водителя задержали. Он заявил, что не знал о находившемся в микроавтобусе грузе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"Брестской таможней в отношении гражданина и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы до десяти лет", – сказано в сообщении.
12:40:50 07-04-2025
Вот молодцы белоруссы