Белоруссия пресекла ввоз более 500 кг взрывчатки на территорию России

Такая партия контрабанды стала крупнейшей в истории республики

07 апреля 2025, 08:05, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию РФ крупнейшей в истории республики партии взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

41-летний мужчина пытался перевезти более 580 кг мощной взрывчатки иностранного производства (предварительно, США) через границу между Польшей и Белоруссией, а затем доставить в Россию. На автомобиле Mercedes он ехал через пункт пропуска "Брест". Машину остановили для дополнительной проверки и направили на сканирование. Таможенная лаборатория оперативно провела экспертизу, которая подтвердила, что мужчина пытался провезти мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат весом более 580 кг.

Контрабанду пытались замаскировать виброшумоизоляционными листами и ДСП. Чтобы сбить след служебных собак, внутренности кузова обработали технической смазкой.

Водителя задержали. Он заявил, что не знал о находившемся в микроавтобусе грузе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.