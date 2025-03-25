Иностранец пытался в трусах вывезти в Китай 100 корней краснокнижного женьшеня
Попытку контрабанды выявили таможенники в Приморском крае
25 марта 2025, 21:00, ИА Амител
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Иностранец попытался провезти в Китай 100 корней женьшеня настоящего, который является краснокнижным растением. Как сообщает "Восток-Медиа", запрещенный груз обнаружили в его нижнем белье.
Мужчина пытался пересечь границу в Приморском крае. Иностранец нервничал, чем и привлек внимание инспекторов. В ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили 530 граммов корней. Экспертиза подтвердила, что растение является редким и краснокнижным.
В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело за контрабанду. Теперь он может лишиться свободы на срок до пяти лет, а также заплатить штраф в размере до 1 млн рублей.
00:29:44 26-03-2025
А может таможенники его неправильно поняли- иностранец то на самом деле накачивал себе мужскую силу, т.е. лечился народными средствами.