Иностранец пытался в трусах вывезти в Китай 100 корней краснокнижного женьшеня

Попытку контрабанды выявили таможенники в Приморском крае

25 марта 2025, 21:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Иностранец попытался провезти в Китай 100 корней женьшеня настоящего, который является краснокнижным растением. Как сообщает "Восток-Медиа", запрещенный груз обнаружили в его нижнем белье.

Мужчина пытался пересечь границу в Приморском крае. Иностранец нервничал, чем и привлек внимание инспекторов. В ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили 530 граммов корней. Экспертиза подтвердила, что растение является редким и краснокнижным.

В отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело за контрабанду. Теперь он может лишиться свободы на срок до пяти лет, а также заплатить штраф в размере до 1 млн рублей.