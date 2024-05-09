Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений по применению ядерного оружия

Путин подчеркнул, что распоряжение уже дано министерствам обороны и генеральным штабам

09 мая 2024, 16:36, ИА Амител

Ядерное оружие / Фото: unsplash.com

Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, подобные учения проводятся регулярно, и поскольку на территории Белоруссии размещено российское ядерное оружие, в этот раз решили пригласить и их. Он пояснил, что в этот раз учения будут трехэтапными. Участие Минска во втором этапе уже утвердили главы государств – они дали соответствующие указания министерствам обороны и генеральным штабам.

"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", – отметил Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил факт совместных учений. Для белорусских военных это станет третьей тренировкой.