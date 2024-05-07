"А как вы хотели?" Наблюдатели оценили грядущие российские учения с ядерным оружием

Предстоящие маневры по отработке использования ТЯО является сигналом НАТО

07 мая 2024, 13:10, ИА Амител

Ядерное оружие / Фото: unsplash.com

Довольно бурную реакцию в Сети вызвала информация о предстоящих российских учениях по отработке использования нестратегических ядерных сил. Сообщение Минобороны появилось через несколько дней после неоднократных заявлений западных политиков о возможности отправки своих военных на Украину, на что обращают внимание наблюдатели как в России, так и на Западе.

"Кеннеди и Хрущев поняли"

Стоит напомнить, что 6 мая Минобороны РФ сообщило о подготовке Генштабом к маневрам "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач". Военное ведомство пояснило, что учения проводятся в ответ "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале весьма эмоционально объяснил предстоящие маневры призывами "к отправке своих войск в не существующую страну" со стороны "представителей Конгресса США, французского и британского руководства, отдельными безумцами из Прибалтики и Польши".

"Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит, 10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы", – пишет Медведев.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев вспомнил о своих годах военной службы, когда он, будучи лейтенантом, служил в группировке советских войск в Германии.

"Принимал участие в учениях, по задумке которых наши войска доходили до Ла-Манша общевойсковыми и танковыми соединениями и объединениями после серии последовательных ядерных ударов оперативным и тактическим оружием, не задействовав стратегический потенциал. Срок выполнения задачи тогда укладывался в семь суток. Англосаксам и их сателлитам надо обстоятельно подумать, нужна ли им эскалация в борьбе с Россией. Решение о проведении учений крайне своевременное", – убежден депутат.

"С тревогой, но без гнева"

Политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале назвал происходящее "ядерной эскалацией".

"Москва подчеркивает, что удар ТЯО будет не только по войскам стран НАТО на территории Украины, но и по военным объектам на территории стран НАТО. Об этом заявил Дмитрий Медведев. И об этом заявил Дмитрий Тренин, один из ведущих военно-политических экспертов, который близок к Минобороны, как считают многие", – написал он.

Марков также оценил возможные последствия предстоящего учения: "Применение ядерного оружия против армии неядерной Украины нарушает международное право и будет встречено резко негативно всеми неядерными странами. С гневом.

Применение ядерного оружия против войск ядерных стран Франции и Британии не нарушает международного права и будет встречено неядерным большинством человечества с тревогой, но без гнева".

"Даже не суйтесь"

Закрытая версия телеграм-канала МИГ обращает внимание, что предстоящие учения "внеплановые, а значит – экстраординарные".

"Особо впечатлительным ужасаться и строить себе на даче бункер не стоит – заявление не о грядущем применении/использовании ТЯО и даже не о проведении, а лишь о подготовке к проведению учений", – указывает автор канала (который использует и популяризирует, как утверждает ряд источников, "полузакрытую" информацию, предоставляемую аналитиками Генштаба ВС РФ).

Телеграм-канал связывает это с инаугурацией: "Это убедительное предупреждение нашего буйного соседа, чем могут быть чреваты возможные провокации в этот день. И к западным бывшим нашим "партнерам" относится в том числе. Явно читается посыл: "Даже не суйтесь".

Сообщение Минобороны РФ – это "сигнал НАТО, в котором политическая составляющая важнее, чем сами учения", поделился мнением с РБК ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков.

"На Западе есть и становится все более популярной точка зрения, что Россия не применит ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. Макрон уже высказывался в том духе, что Путин не применит ядерное оружие, поскольку он рискует потерять Москву. Возникает вопрос, а готов ли Макрон потерять Париж?" – вопрошает Соков.

Популярна также точка зрения, что иностранные войска на территории Украины будут пользоваться своего рода иммунитетом.

"Это совершенно неверно – они будут приоритетной целью, что может вызвать серьезную эскалацию", – полагает эксперт.

Москва предостерегает

Что касается носителей российского ТЯО, то военный эксперт Дмитрий Корнев сообщил "Известиям", что основной нестратегической ракетной системой с ядерным вооружением у наших военных являются ракетные комплексы "Искандер-М", которые не входят в состав ракетных бригад сухопутных войск. Также имеются бомбы с ядерными боевыми частями, которые могут применять самолеты фронтовой авиации, а именно Су-24М, Су-34.

"У нас есть снаряды для артиллерии крупного калибра – "Пион", самоходная артиллерийская установка калибра 203 мм. Кроме этого, наш флот вооружен ракетными комплексами "Калибр", которые могут применять ядерную боевую часть", – рассказал изданию Корнев.

В ООН выразили явное беспокойство информацией об учениях, заявив, что "следует избегать любых действий, которые могут привести к эскалации".

Предстоящими учениями с отработкой использования ТЯО российская сторона намерена предостеречь западных союзников Киева, уверен корреспондент германского телеканала N-TV Райнер Мунц.

Он полагает, что в ходе СВО в ближайшее время предстоит российское наступление. Поэтому Москва, считает Мунц, намерена "показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками, как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие".

"Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу", – делает вывод журналист.

Британское издание Daily Mail признает, что "российские заявления последовали за неделями более явных угроз со стороны Запада о вмешательстве в украинский конфликт".

А вот известный российский политик, сенатор Дмитрий Рогозин, отчасти вопреки своей привычке иронизировать, оказался серьезен, он прокомментировал новость о маневрах коротко: "Да, ну а как вы хотели?"