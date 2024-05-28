Белорусская филармония и хор готовы приехать на гастроли в Алтайский край — Лукашенко

В конце мая на гастроли в Минск поехал барнаульский театр драмы

28 мая 2024, 13:35, ИА Амител

Белорусская филармония / Фото: philharmonic.by

Белорусская государственная филармония и Национальный академический народный хор имени Цитовича готовы приехать в Алтайский край на гастроли. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко 27 мая.

"Приятно, что вы, Виктор Петрович, привезли в Минск с гастролями Алтайский краевой театр драмы. "Белгосфилармония" и Национальный академический народный хор имени Цитовича готовы к проведению обменных гастролей. И театров у нас немало", – приводит слова Александра Лукашенко официальный сайт президента Беларуси.

Отметим, что вместе с правительственной делегацией Алтайского края в Минск отправились более полусотни артистов и технических сотрудников барнаульского театра драмы вместе с директором Любовью Березиной.

26 мая театр драмы представил в Национальном академическом драматическом театре Минска спектакль "Ныряй!" по пьесе Светланы Баженовой о молодости Василия Шукшина. 27-28 мая – спектакль "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина и военную драму "Непрощенная" по роману Альберта Лиханова. Завершатся гастроли 29 мая эскизом по пьесе Олега Маслова "Барнаульская ночь".

Напомним, что на встрече с Виктором Томенко Александр Лукашенко 27 мая выразил готовность Белоруссии поставлять в Алтайский край сельхозтехнику, лифтовое оборудование, новые автобусы и электробусы, дорожно-строительную, пожарную и аварийно-спасательную технику, комбикорм и беспилотные системы гражданского назначения для нужд сельского хозяйства.

Кроме того, Лукашенко предложил Томенко уделить больше внимания сотрудничеству в гуманитарной сфере: в образовании, спорте и новых отраслях. Президент подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии туризма с Алтайским краем, и предложил запустить прямой авиарейс между Минском и Барнаулом.