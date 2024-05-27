НОВОСТИТранспорт

Лукашенко предложил Томенко запустить прямой авиарейс Минск – Барнаул

Президент Белоруссии подчеркнул, что заинтересован в развитии туризма с Алтайским краем

27 мая 2024, 16:35, ИА Амител

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com
Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что рассчитывает на активизацию партнерских связей. Об этом сообщает правительство края.

В частности, Лукашенко предложил проработать вопрос по организации прямого авиарейса Минск – Барнаул.

"Это один из красивейших, просто сказочных регионов России. Для активизации поездок, деловых и туристических, необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее, открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки", – подчеркнул Лукашенко.

Он указал, что Беларусь заинтересована в развитии туризма с Алтайским краем.

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

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НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Туризм авиаперевозки Александр Лукашенко

Комментарии 15

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Гость

16:43:30 27-05-2024

Классная тема, я бы в Минск слетал с удовольствием !

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Гость

16:45:55 27-05-2024

я б слетала

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гость

16:51:36 27-05-2024

опять алтайский край с республикой перепутали)

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Гость

19:24:52 27-05-2024

гость (16:51:36 27-05-2024) опять алтайский край с республикой перепутали)... Ещё до посадки они должны понять, что гор здесь нет. Пусть летят, если не понравится то прекратят, а им летать тоже особо и некуда, надо пробовать

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Гость

17:02:23 27-05-2024

одобряем при адекватных ценах

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Локо

17:04:35 27-05-2024

Беларуссы́ бедные у них денег на Алтай отдохнуть не хватит

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гость

17:06:47 27-05-2024

хорошо бы)) нам тоже интересно побывать в Беларусии

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Гость

17:10:12 27-05-2024

В Белоруссии есть что посмотреть.

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Гость

17:23:33 27-05-2024

В Белорусь можно слетать. Там красиво. Только вот цена вопроса?

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гость

18:11:52 27-05-2024

Даешь прямую дорогу в Белоруссию! Давно мечтаю побывать в Минске.

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Гость

19:40:02 27-05-2024

Си Дзинпин ему ни чего не предлагал? Беларусь, Казахстан, Армения и другие страны имеют безвизовый режим с Китаем. Россия не имеет. Странная дружба однако Китая с Россией. Сегодня узнавал. Чтобы через агенство оформить визу в Китай нужно заплатить 15 000 рублей. На семью из троих человек нужно отдать только за визу 45 000 рублей. О каком сотрудничестве Китая и России может быть речь? А ведь раньше из Барнаула можно было в Китай (Урумчи) улететь пару раз в неделю

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Гость

23:34:46 27-05-2024

Гость (19:40:02 27-05-2024) Си Дзинпин ему ни чего не предлагал? Беларусь, Казахстан, Ар... потому что нет никакого сотрудничества! просто бизнес, ничего личного! их интересуют наши территории и сырьё!

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Гость

00:00:06 28-05-2024

Яб сгонял, белорусы братья, батько молодчик, уважаю

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Анна

09:12:08 28-05-2024

Только цены как всегда будут такие, что дешевле к недругу Эрдогану на родину, чем к друзьям Лукашенко и Си.

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гость

11:22:33 28-05-2024

За чей счёт банкет?

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