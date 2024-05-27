Лукашенко предложил Томенко запустить прямой авиарейс Минск – Барнаул
Президент Белоруссии подчеркнул, что заинтересован в развитии туризма с Алтайским краем
27 мая 2024, 16:35, ИА Амител
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что рассчитывает на активизацию партнерских связей. Об этом сообщает правительство края.
В частности, Лукашенко предложил проработать вопрос по организации прямого авиарейса Минск – Барнаул.
"Это один из красивейших, просто сказочных регионов России. Для активизации поездок, деловых и туристических, необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее, открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки", – подчеркнул Лукашенко.
Он указал, что Беларусь заинтересована в развитии туризма с Алтайским краем.
16:43:30 27-05-2024
Классная тема, я бы в Минск слетал с удовольствием !
16:45:55 27-05-2024
я б слетала
16:51:36 27-05-2024
опять алтайский край с республикой перепутали)
19:24:52 27-05-2024
гость (16:51:36 27-05-2024) опять алтайский край с республикой перепутали)... Ещё до посадки они должны понять, что гор здесь нет. Пусть летят, если не понравится то прекратят, а им летать тоже особо и некуда, надо пробовать
17:02:23 27-05-2024
одобряем при адекватных ценах
17:04:35 27-05-2024
Беларуссы́ бедные у них денег на Алтай отдохнуть не хватит
17:06:47 27-05-2024
хорошо бы)) нам тоже интересно побывать в Беларусии
17:10:12 27-05-2024
В Белоруссии есть что посмотреть.
17:23:33 27-05-2024
В Белорусь можно слетать. Там красиво. Только вот цена вопроса?
18:11:52 27-05-2024
Даешь прямую дорогу в Белоруссию! Давно мечтаю побывать в Минске.
19:40:02 27-05-2024
Си Дзинпин ему ни чего не предлагал? Беларусь, Казахстан, Армения и другие страны имеют безвизовый режим с Китаем. Россия не имеет. Странная дружба однако Китая с Россией. Сегодня узнавал. Чтобы через агенство оформить визу в Китай нужно заплатить 15 000 рублей. На семью из троих человек нужно отдать только за визу 45 000 рублей. О каком сотрудничестве Китая и России может быть речь? А ведь раньше из Барнаула можно было в Китай (Урумчи) улететь пару раз в неделю
23:34:46 27-05-2024
Гость (19:40:02 27-05-2024) Си Дзинпин ему ни чего не предлагал? Беларусь, Казахстан, Ар... потому что нет никакого сотрудничества! просто бизнес, ничего личного! их интересуют наши территории и сырьё!
00:00:06 28-05-2024
Яб сгонял, белорусы братья, батько молодчик, уважаю
09:12:08 28-05-2024
Только цены как всегда будут такие, что дешевле к недругу Эрдогану на родину, чем к друзьям Лукашенко и Си.
11:22:33 28-05-2024
За чей счёт банкет?