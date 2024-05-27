Лукашенко предложил Томенко запустить прямой авиарейс Минск – Барнаул

Президент Белоруссии подчеркнул, что заинтересован в развитии туризма с Алтайским краем

27 мая 2024, 16:35, ИА Амител

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что рассчитывает на активизацию партнерских связей. Об этом сообщает правительство края.

В частности, Лукашенко предложил проработать вопрос по организации прямого авиарейса Минск – Барнаул.

"Это один из красивейших, просто сказочных регионов России. Для активизации поездок, деловых и туристических, необходимо хорошее транспортное сообщение. А точнее, открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки", – подчеркнул Лукашенко.

Он указал, что Беларусь заинтересована в развитии туризма с Алтайским краем.