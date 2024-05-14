Белоусов дал характеристику Минобороны при Шойгу
Он отметил, что начал знакомиться с делами ведомства
14 мая 2024, 19:37, ИА Амител
Сформированная при экс-министре обороны Сергее Шойгу система Вооруженных сил является современной и успешно достигает назначенных целей. Как сообщает ТАСС, такую характеристику работе ведомства при предшественнике дал кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов.
"Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", – добавил Белоусов.В ходе выступления в Совфеде чиновник также заявил, что начал знакомиться с делами Минобороны. По его словам, все стоящие перед ведомством вопросы можно охарактеризовать как первоочередные.
Он отметил, что проблема есть и с комплектованием российских войск, однако подчеркнул, что о мобилизации речи не идет.
21:57:18 14-05-2024
ну-ну...
10:24:49 15-05-2024
Коль из каждого утюга так усиленно об этом вещают, значит ещё как идет