Белоусов дал характеристику Минобороны при Шойгу

Он отметил, что начал знакомиться с делами ведомства

14 мая 2024, 19:37, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: kremlin.ru

Сформированная при экс-министре обороны Сергее Шойгу система Вооруженных сил является современной и успешно достигает назначенных целей. Как сообщает ТАСС, такую характеристику работе ведомства при предшественнике дал кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов.

"Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач", – добавил Белоусов.В ходе выступления в Совфеде чиновник также заявил, что начал знакомиться с делами Минобороны. По его словам, все стоящие перед ведомством вопросы можно охарактеризовать как первоочередные.

Он отметил, что проблема есть и с комплектованием российских войск, однако подчеркнул, что о мобилизации речи не идет.