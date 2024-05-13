Белоусов описал задачи, которые будут стоять перед Минобороны после его назначения

Чиновник обратил внимание на вопросы социального обеспечения бойцов, участвующих в специальной военной операции

13 мая 2024, 17:17, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов описал задачи, которые будут стоять перед ведомством после его назначения. Как сообщает РИА Новости, во время выступления в Совете Федерации чиновник заявил, что властям следует заняться социальным обеспечением участников спецоперации.

Он отметил, что денежное довольствие бойцов находится на высоком уровне – сейчас удалось поднять "планку минимум до 200 тысяч рублей".

"Но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать. <…> Это касается и обеспечения участников СВО жильем", – сказал чиновник.Также он призвал обратить внимание на медицинское обслуживание военных. Сейчас многие сталкиваются с ситуацией, когда их не принимают в гражданских клиниках, а военные госпитали переполнены.

"Это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия", – сказал Белоусов.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко после его выступления выразила уверенность, что новому министру не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали работы ведомства.