Белоусов описал задачи, которые будут стоять перед Минобороны после его назначения
Чиновник обратил внимание на вопросы социального обеспечения бойцов, участвующих в специальной военной операции
13 мая 2024, 17:17, ИА Амител
Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов описал задачи, которые будут стоять перед ведомством после его назначения. Как сообщает РИА Новости, во время выступления в Совете Федерации чиновник заявил, что властям следует заняться социальным обеспечением участников спецоперации.
Он отметил, что денежное довольствие бойцов находится на высоком уровне – сейчас удалось поднять "планку минимум до 200 тысяч рублей".
"Но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать. <…> Это касается и обеспечения участников СВО жильем", – сказал чиновник.Также он призвал обратить внимание на медицинское обслуживание военных. Сейчас многие сталкиваются с ситуацией, когда их не принимают в гражданских клиниках, а военные госпитали переполнены.
"Это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия", – сказал Белоусов.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко после его выступления выразила уверенность, что новому министру не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали работы ведомства.
17:32:46 13-05-2024
Соцобеспечение и медицина-главное для Минобороны.
18:18:31 13-05-2024
Надо было Пригожина ставить, уже победили бы.
19:37:34 13-05-2024
- "Сейчас многие сталкиваются с ситуацией, когда их не принимают в гражданских клиниках, а военные госпитали переполнены." ======== Почему не принимают? Может потому, что народ прет в гражданские клиники валом, а там врачей не хватает. Сужу по своей МСЧ со стороны, народ постоянно идет вереницей, как на проходную бывшего завода. Слава Богу, что дал здоровье на старость лет и не нужно там обивать пороги кабинетов уже многие года.