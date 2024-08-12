Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

В первую очередь — это обеспечение войск современным оружием

12 августа 2024, 22:51, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС

Министр обороны Андрей Белоусов на открытии форума "Армия-2024" заявил, что достижение успеха в современных военных конфликтах возможно лишь при одновременном выполнении четырех основных условий. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Такими факторами успеха являются:

обеспечение войск современным, в первую очередь высокоточным, оружием;

внедрение новых тактик боя, в том числе с применением беспилотников и роботизированных систем;

разработка эффективной системы управления, которая будет включать в себя использование возможностей искусственного интеллекта;

постоянное совершенствование подготовки военных кадров, прежде всего командного состава.

Белоусов добавил, что лишь подобный комплексный подход даст полноценное преимущество перед современным противником. Как подчеркнули в Минобороны, министр покинул форум с учетом "первоочередных задач", стоящих перед ведомством сейчас.