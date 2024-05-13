"Интересные перемены". Эксперты оценили выдвижение Белоусова на пост министра обороны

Российские и западные наблюдатели увидели в решении Путина "определенный смысл"

13 мая 2024, 12:20, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: kremlin.ru

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ стало центральной темой для российских и западных СМИ, а также авторов популярных телеграм-каналов, эта новость оживленно обсуждается с вечера 12 мая, когда президент страны Владимир Путин внес соответствующее предложение в Госдуму. Эксперты выделяют прежде всего экономическую составляющую в работе военного ведомства и указывают на ключевую роль Генштаба в организации и ведении боевых действий.

"Шесть процентов ВВП"

Многие российские наблюдатели принялись развивать тезис, высказанный пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым о важности встраивания экономик силового блока в экономику страны.

Песков также подчеркнул, что сегодня в бою побеждает тот, кто больше подготовлен к внедрению инноваций. Это обстоятельство и подвигло президента Путина предложить на пост министра обороны гражданского человека, указал пресс-секретарь главы государства.

Главная задача нового военного министра – "разгрести те авгиевы конюшни в плане экономики и финансов, которые там образовались при предыдущей команде", пишет политолог Юрий Баранчик: "Все-таки финансовые потоки в размере 6% от ВВП – это не шутки. Это задача года на два-три, не меньше".

Политолог Сергей Карнаухов назвал назначение Белоусова "блестящим и точным".

"Глубоко порядочный, умнейший государственник с глубоким и трепетным отношением к своему призванию. Верующий и жертвенный, простой и эффективный. В условиях, когда оборона уже выступает локомотивом социально-экономических трансформаций, Белоусов сможет здесь реализовать те потенциалы, которые может понять и воплотить в жизнь только человек его масштаба. Все получится! Это очень интересные изменения", – написал он в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов считает, что перемещение на новую должность бывшего первого вице-премьера неожиданное только на первый взгляд.

"Войной и боевой работой занимается Генеральный штаб. Не забывайте, что оборона у нас – это 6% ВВП. Колоссальные средства и их необходимо эффективно расходовать, чтобы Генеральный штаб, командиры и каждый воин на фронте и в тылу имели все необходимое для выполнения поставленных задач", – указывает политик.

"Командовать будет глава Генштаба"

Военкор и публицист Алексей Живов в своем телеграм-канале попытался объяснить выбор президента.

"Белоусов человек сугубо гражданский. Патриот, государственник и человек Путина. Опытный управленец, специализирующийся на промышленности и развитии. Белоусов не имеет своей группы влияния, не будет участвовать в интригах и клановой борьбе. Он идет реформировать МО под современные требования и заниматься развитием военной науки и гособоронзаказа. Главным военным в стране становится будущий глава Генштаба", – отметил военкор.

Живов также рекомендует не напрягаться высокопоставленным кадровым военным: "Господа офицеры, Белоусов идет реально перевооружать армию и убирать ненавистную вам бюрократию. Командовать будет глава Генштаба. Вся военная компонента на нем".

Обладает системным подходом

Профессор ВШЭ Марат Баширов полагает, что "Белоусов – это связка с Мишустиным, вернее с бюджетом на ВПК".

"Эти месяцы показали, сколько воровали и как мы не были готовы к СВО. Иллюзии были у всех (и у президента), но только он мог принять решение о ревизии и оптимизации. Бюджет страны не резиновый. Когда ты воюешь с НАТО, то позволять себе терпеть неэффективность внутренних расходов МО недопустимо: все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте. Иначе каждый украденный рубль – это десятки погибших и сотни раненых бойцов", – такое мнение высказал он в своем телеграм-канале.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что "Белоусов на место Шойгу – это замена "гламурного замминистра" Иванова на экономиста-государственника".

"Полюбит ли Белоусова армия? Вряд ли. Как не любила Сердюкова. Но Путину этого и не нужно. Минобороны отныне – это "снабжение", а Белоусов – сторонник той самой мобилизационной экономики, которую теперь придется провести строго локально в армии. Хотя сам по себе уход Шойгу – это шок для генералитета и его еще нужно будет пережить", – пишет эксперт.

Военный эксперт Владислав Шурыгин охарактеризовал Белоусова как одного из самых интересных персонажей в политическом истеблишменте страны, человека, обладающего системным подходом.

"Он никогда не подходил к работе спустя рукава, всегда старался разобраться в теме, а также сформировать такой алгоритм, который выводил работу на качественно новый уровень", – заявил он.

Очень плохие новости для Киева

Западные СМИ поместили на первые полосы новость о новом главе Минобороны РФ. Британская газета Financial Times назвала решение Путина "крупнейшей встряской среди сотрудников ведомств, отвечающих за безопасность".

Американская газета New York Times считает, что российский президент, "проведя перестановку в своей команде по национальной безопасности, продемонстрировал свою решимость поставить военные усилия России на экономически устойчивую основу".

"Перестановки в кабинете министров стали редким событием для Путина, который, как правило, избегает поспешных перемен, и они могут стать поворотным моментом в более чем двухлетней войне России на Украине", – говорится в публикации.

Другое крупное американское издание, Washington Post, пишет, что "назначение, о котором было объявлено в воскресенье, в четырехдневный праздничный уик-энд в России, было тщательно продумано, чтобы не предполагать резких изменений на фоне затянувшегося военного конфликта на Украине и не сигнализировать о понижении Шойгу в должности".

Британская газета The Guardian приводит мнение директора лондонского консалтингового агентства Mayak Intelligence Марка Галеотти, заявившего, что "наличие экономиста, человека, который говорил о необходимости подчинить большую часть экономики потребностям оборонного сектора, имеет определенный смысл".

"Теперь это, по сути, работа финансового администратора, и Белоусов может ее выполнять", – сделал вывод специалист.

Британский канал Sky News полагает, что "кадровые перестановки Путина указывают на "серьезную нестабильность" в верхних эшелонах российской власти.

"Этот шаг позволяет Путину сохранить поддержку Шойгу и в то же время привлечь на свою сторону человека, который, возможно, сможет справиться с последствиями коррупции в российском Министерстве обороны", – приводит американское издание Politico высказывание Филипа Ингрэма, бывшего полковника британской военной разведки и специалиста по планированию НАТО.

А вот украинский экономист Алексей Кущ назвал замену главы Минобороны РФ "очень плохими новостями" для Киева.