Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны
Глава Минобороны поблагодарил бывших замминистра за многолетнюю работу. Он пожелал им успеха в дальнейшей деятельности
17 июня 2024, 23:30, ИА Амител
Андрей Белоусов / Фото: kremlin.ru
Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей заместителями Татьяной Шевцовой, Николаем Панковым и Павлом Поповым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Белоусов поблагодарил бывших замминистра за многолетнюю работу. Он пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы сегодня, 17 июня. Первым замглавы Минобороны стал Леонид Горнин. Заместителями назначили Павла Фрадкова, Анну Цивилеву и Олега Савельева.
09:53:47 18-06-2024
с освобожденными --- от ответственности?
09:55:56 18-06-2024
А зачем встречаться с ворьем и благодарить? Еще бы расцеловал всех... Или они "своих не бросают"?