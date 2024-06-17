Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны

Глава Минобороны поблагодарил бывших замминистра за многолетнюю работу. Он пожелал им успеха в дальнейшей деятельности

17 июня 2024, 23:30, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей заместителями Татьяной Шевцовой, Николаем Панковым и Павлом Поповым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Белоусов поблагодарил бывших замминистра за многолетнюю работу. Он пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы сегодня, 17 июня. Первым замглавы Минобороны стал Леонид Горнин. Заместителями назначили Павла Фрадкова, Анну Цивилеву и Олега Савельева.