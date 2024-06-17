Путин назначил новых заместителей в Минобороны

Первым замминистра стал Леонид Горнин

17 июня 2024, 20:58, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сменил первого заместителя министра обороны и трех замминистра. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на указы, размещенные на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, с должности первого заместителя снят Руслан Цаликов, а с постов замминистра – Николай Панков, Татьяна Шевцова, а также генерал Павел Попов. Последнего дополнительно уволили с военной службы.

Первым заместителем назначили Леонида Горнина, а заместителями – Павла Фрадкова, Анну Цивилеву и Олега Савельева. Последний также будет руководить аппаратом министерства.

Напомним, что в середине мая Путин утвердил новый состав правительства. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, который ранее занимал пост первого вице-премьера.

Известно, что первый замминистра Горнин ранее был первым заместителем министра финансов и отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. На новой должности он займется курированием всего комплекса вопросов финансового обеспечения российской армии.