Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель
Приближающиеся холода также требуют оперативного решения конгресса о выделении Киеву дополнительной помощи, утверждает Кирби
04 октября 2023, 10:33, ИА Амител
У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", – заявил он.Координатор добавил, что приближающиеся холода также требуют оперативного решения конгресса о выделении Киеву дополнительной помощи.
Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США есть деньги только на срочную военную помощь Украине.
10:38:13 04-10-2023
Гореть вам США в аду за наших убитых и раненых ребят.... За ваши грехи многолетние-волна цунами смоет вас..
18:43:45 04-10-2023
Гость (10:38:13 04-10-2023) Гореть вам США в аду за наших убитых и раненых ребят.... За ... Бандеровцы минусуют?
10:40:45 04-10-2023
Уже пятый месяц наши в обороне сидят
18:29:51 04-10-2023
Джон кирби так и сказал:"у нас осталось".То есть у них с украинцами.
19:12:21 04-10-2023
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19:33:21 04-10-2023
смешно думать, что как-то можно победить или продавить самую практически работоспособную армию Планеты с поддержкой большинства населения планеты. ну вот на идиотов и отмывание денег рассчитано