Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель

Приближающиеся холода также требуют оперативного решения конгресса о выделении Киеву дополнительной помощи, утверждает Кирби

04 октября 2023, 10:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", – заявил он.Координатор добавил, что приближающиеся холода также требуют оперативного решения конгресса о выделении Киеву дополнительной помощи.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США есть деньги только на срочную военную помощь Украине.