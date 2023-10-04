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Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель

Приближающиеся холода также требуют оперативного решения конгресса о выделении Киеву дополнительной помощи, утверждает Кирби

04 октября 2023, 10:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", – заявил он.Координатор добавил, что приближающиеся холода также требуют оперативного решения конгресса о выделении Киеву дополнительной помощи.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у США есть деньги только на срочную военную помощь Украине.

США Политика украина

Комментарии 6

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Гость

10:38:13 04-10-2023

Гореть вам США в аду за наших убитых и раненых ребят.... За ваши грехи многолетние-волна цунами смоет вас..

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Гость

18:43:45 04-10-2023

Гость (10:38:13 04-10-2023) Гореть вам США в аду за наших убитых и раненых ребят.... За ... Бандеровцы минусуют?

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Гость

10:40:45 04-10-2023

Уже пятый месяц наши в обороне сидят

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Гость

18:29:51 04-10-2023

Джон кирби так и сказал:"у нас осталось".То есть у них с украинцами.

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Гость

19:12:21 04-10-2023

Вся надежда на природу! Ещё в мае сего года в Москве напомнили Соединенным Штатам об угрозе извержения супервулкана Йеллоустоун. О том, какова вероятность катаклизма, и о его возможных последствиях — в материале РИА Новости. «Пепел покрыл». «Если Йеллоустоун проснется, это будет "беспрецедентная катастрофа", сказал в интервью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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Гость

19:33:21 04-10-2023

смешно думать, что как-то можно победить или продавить самую практически работоспособную армию Планеты с поддержкой большинства населения планеты. ну вот на идиотов и отмывание денег рассчитано

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