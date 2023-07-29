Белый дом: США не поощряют украинские удары по территории России
По словам Джона Кирби, Вашингтон не способствует Киеву в этом вопросе
29 июля 2023, 11:30, ИА Амител
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют и не содействуют Украине в нанесении ударов по России. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем [нанесению] ударов внутри России", – заявил Кирби в связи с ракетным ударом по Таганрогу.
Накануне российские ПВО сбили вылетевшую с Украины ракету, ее обломки рухнули в Таганроге. Есть разрушения и пострадавшие.
СКР по данному факту возбудил уголовное дело о теракте. Следователи выясняют, какие именно подразделения ВСУ и лица причастны к этому инциденту.
11:49:17 29-07-2023
Говорят-то они одно, а делают - другое. Словам Белого дома верить нельзя, обманут.