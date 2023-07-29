Путин: Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

Президент также обвинил Запад в нарушениях Устава ООН и других актов международного права

29 июля 2023, 10:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта.

Во время выступления он назвал действия Запада примитивными и наплевательскими на Устав ООН, припомнив ситуацию в Сирии и Судане.

"Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта", – цитирует главу государства ТАСС.

Путин также отметил, что подход африканцев перекликается с положениями китайского мирного плана и напомнил, что РФ никогда не отказывалась от поисков мирного решения конфликта и готова к продолжению диалога.

Напомним, Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия – Африка" сообщил, что РФ списала африканским странам долги на 23 млрд долларов. Также президент отметил, что в ближайшее время по запросам стран Африки Москва выделит еще 90 млн долларов на цели развития государств. А еще Россия будет и дальше будет поддерживать наиболее нуждающиеся в продовольствии регионы Африки.