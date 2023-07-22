Белый дом: Украина теряет значительные силы из-за контрнаступления

При этом ВСУ пока еще не использовали в бою все имеющиеся силы и продолжают ждать подходящего для этого момента

22 июля 2023, 08:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что Вооруженные силы Украины несут большие потери при контрнаступлении. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на форуме в Аспене.

"Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым", – заявил он.

При этом Салливан отметил, что ВСУ пока еще не использовали в бою все имеющиеся силы и продолжают ждать подходящего для этого момента. По его словам, США все еще консультируют власти Украины, однако все решения по этому вопросу принимает Киев.

Напомним, что президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, провел очередное заседание Совбеза РФ, в котором высказался о ходе СВО и контрнаступлении Украины. Он отметил, что ответные действия Киева провалились.