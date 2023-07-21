"Приходит отрезвление". Что сказал Путин по поводу контрнаступления Украины?

Также глава государства высказался по поводу возможного вторжения Польши на территорию Украины

21 июля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, провел очередное заседание Совбеза РФ, в котором высказался о ходе СВО и контрнаступлении Украины. Также глава государства заявил, что польские войска готовятся к тому, чтобы захватить западную часть Украины. Собрали для вас основные тезисы выступления Владимира Путина.

Что сказал Владимир Путин о контрнаступлении Украины?

Президент считает, что оно провалилось.

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачаны" в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии", – сказал Путин.

По его словам, весь мир видит, как их дорогая военная техника прекрасно горит. Самое главное, уверен президент, что украинские войска потерпели огромные потери: десятки тысяч человек.

"У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", – отметил Путин.

Почему российские власти считают, что Польша хочет захватить часть Украины?

Из сообщений разведки. По словам Путина, польские власти вынашивают "реваншистские планы", поэтому президент поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.