Белый дом: Украину не возьмут в НАТО в ближайшие годы
Со слов Томаса Райта, это связано с тем, что сейчас Киев находится в разгаре вооруженного конфликта
30 апреля 2024, 12:31, ИА Амител
Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет, заявил специальный помощник президента США Томас Райт. Его слова приводит ТАСС.
Такое решение Райт аргументировал тем, что сейчас Киев находится в разгаре "крупной войны". По его словам, Штаты могут делать шаги по укреплению обороны и безопасности Украины сейчас и в следующие несколько лет, чтобы после вступления в альянс страна находилась "в более прочном положении".
Как отмечает агентство, до этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит также подтвердила, что альянс на летнем саммите в Вашингтоне не собирается направлять Киеву приглашение о вступлении.
15:08:16 30-04-2024
Киев не возьмут? А шведы и финны мигом там оказались. Чему радоваться?