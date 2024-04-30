Белый дом: Украину не возьмут в НАТО в ближайшие годы

Со слов Томаса Райта, это связано с тем, что сейчас Киев находится в разгаре вооруженного конфликта

30 апреля 2024, 12:31, ИА Амител

Истребитель НАТО / Фото: unsplash.com

Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет, заявил специальный помощник президента США Томас Райт. Его слова приводит ТАСС.

Такое решение Райт аргументировал тем, что сейчас Киев находится в разгаре "крупной войны". По его словам, Штаты могут делать шаги по укреплению обороны и безопасности Украины сейчас и в следующие несколько лет, чтобы после вступления в альянс страна находилась "в более прочном положении".

Как отмечает агентство, до этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит также подтвердила, что альянс на летнем саммите в Вашингтоне не собирается направлять Киеву приглашение о вступлении.