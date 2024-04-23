Готовы замириться? В чем интрига слов Пескова о стамбульских переговорах с Украиной

Эксперты оценили возможность новых российско-украинских переговоров

23 апреля 2024, 14:54, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин готов к мирному решению украинского вопроса. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Эти слова прозвучали на фоне настойчивых публикаций в западных и украинских СМИ о грядущем майском наступлении ВС РФ и вскоре после одобрения палаты представителей США законопроекта о помощи Киеву.

Является ли демонстрация миролюбивых намерений Москвы политической риторикой, своеобразным "повторением пройденного", намерением дать противоположной стороне последний шанс или вызвана активностью так называемой "партии мира", все еще довольно влиятельной в России?

Стамбул уже не виден

Комментируя высказывание Владимира Путина о готовности вернуться к обсуждению стамбульских соглашений, Песков заявил, что неверно было воспринимать эти слова как мирную инициативу.

"Никакой мирной инициативы не было. Была констатация факта готовности России к мирному решению украинской проблемы. Это не была инициатива. Это была констатация хорошо известной и последовательной позиции главы государства", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что Москва не против проведения переговоров, а вот Киев де-юре отвергает такую возможность. В общем, никаких подвижек в этом направлении не просматривается, поэтому СВО продолжается, заключил Дмитрий Песков.

Военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин напоминает, что российская сторона с самого начала СВО демонстрировала свою открытость к переговорам.

"Наша сторона делала это искренне, заинтересованно. И в течение двух лет такого рода шаги предпринимались неоднократно. И в 2022 году в Стамбуле мы парафировали документы, которые были выгодны тогда той же Украине, что признали даже в Киеве. И сейчас демонстрация готовности к мирному процессу последовала после утверждения американскими законодателями очередного пакета военной помощи украинской стороне. Мы видим, что главной стороной, не желающей диалога, является именно Вашингтон", – поделился он своей оценкой с amic.ru.

Справка

20 апреля палата представителей США проголосовала за очередной пакет помощи Украине в размере 60,64 млрд долларов. Он предусматривает восполнение американских запасов, закупку вооружений для Киева, "текущие военные операции США в регионе", продолжение надзора за предоставляемой помощью. В документе предусмотрена передача ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Законопроект несколько месяцев тормозился из-за сопротивления республиканцев в палате, выступавших против финансирования конфликта на Украине.Новый пакет военной помощи не изменит кардинальным образом ход боевых действий на Украине, но лишь оттянет его завершение, уверен политолог, руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Что касается заявления пресс-секретаря президента, то ничего нового в нем не прозвучало.

"О готовности нашей страны к переговорам и мирному решению говорилось с самого начала СВО, и подобные попытки предпринимались – мы помним переговоры в Стамбуле весной 2022 года. Тогда российская сторона была готова на очень значительные уступки, но произошло это из-за упертости наших оппонентов – даже не Украины, а коллективного Запада. "Давайте воевать", "Конфликт должен быть разрешен на поле боя", – вот лозунги тамошней партии войны, которая категорически выступает против каких-либо переговоров", – рассказал политолог amic.ru.

Справка

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле проходили 29 марта 2022 года. Им предшествовали три раунда переговоров в Белоруссии, первый из которых состоялся 28 февраля в Гомеле. Москва требовала отказа Киева от вступления в НАТО, признания Крыма российским и выдвигала ряд гуманитарных требований. Далее контакты между сторонами продолжались исключительно по видеосвязи. Однако к маю 2022-го стало ясно, что перспектив заключения соглашений нет и диалог был прекращен. Позднее участники стамбульской встречи рассказывали, что переговорный процесс был свернут по инициативе британского премьера, которым в то время был Борис Джонсон.

Регионы возврату не подлежат

По мнению Родионова, заявление Пескова может быть тактическим ходом в условиях фактической невозможности начала переговоров. "Мы прекрасно понимаем, что противник на мир не пойдет, но готовность к нему надо показать. В то же время часть нашей элиты до сих пор грезит иллюзиями о том, что с Западом можно договориться, вернуть прежние отношения, даже ценой каких-то больших уступок", – продолжает Родионов.

Однако у российской "партии мира" имеются свои красные линии, которые не предусматривают отказа от территорий, входящих в состав РФ по Конституции, – Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, замечает собеседник. Такой шаг повлек бы серьезные политические, даже трагические потрясения. Конечно, среди влиятельных персон есть готовые сдать практически все, настроенные фактически на поражение, но они не являются группой, серьезно влияющей на принятие решений.

Родионов не сомневается, что "пораженцы" пытаются продвигать свою повестку, но в силу того, что решения наверху принимаются коллегиально, успеха их политическая линия не имеет.

"Общая позиция сейчас состоит примерно в таком послании Западу: мы готовы договариваться, но не готовы отдать то, что уже является частью страны. Более того, если противник сейчас откажется от попытки договориться, то мы готовы еще расширить зону своего контроля, что сейчас и происходит. И слова Пескова отражают такие настроения", – делится своими предположениями эксперт.

Если же украинская сторона после санкции своих кураторов все-таки пойдет на переговоры, то на них, конечно, будут обсуждаться заявленные цели СВО, считает Андрей Кошкин:

"На них перед коллективным Западом в формате проекта соглашения неизбежно будут поставлены вопросы о демилитаризации и денацификации Украины. Эти вопросы сейчас постепенно решаются на территории четырех новых регионов. И если другая сторона и дальше будет отказываться идти на контакт, то мы напомним, что Одесса с Харьковом являются русскими городами".

Скрытый смысл посланий Медведева

В то же время заявленные цели в виде демилитаризации и денацификации являются достаточно широкими и могут включать довольно большой спектр вопросов, указывает Дмитрий Родионов:

"Эти цели могут включать такие моменты, как создание буферной зоны. А тот же Дмитрий Песков не так давно говорил, что цели корректируются по ходу спецоперации. И в этом плане надо следить за высказываниями Дмитрия Медведева, в частности о том, что СВО может продолжаться до польской границы. Зампред Совбеза – это такой Enfant terrible ("несносный ребенок", фр. – Прим. авт.) нашей власти. То, что не решаются высказать многие облеченные полномочиями лица, он смело заявляет. И чем дольше Запад тянет с компромиссом, тем жестче будут российские условия".

Интересно, что на днях президент Украины Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил начало мирных переговоров с Москвой. Затронув тему предстоящего саммита по Украине в Швейцарии (намеченного на 15-16 июня), он заявил, что будет подготовлен документ с позицией Киева, который передадут российской стороне.