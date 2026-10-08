Бензин подешевел в 27 регионах России — на Алтае почти без изменений

Сильнее всего стоимость топлива упала в Марий Эл

08 октября 2026, 07:33, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 29 сентября по 5 октября в 27 регионах России зафиксировали снижение стоимости бензина. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику Росстата.

Наиболее заметное удешевление произошло в Марий Эл — там цена упала на 2,49%. В Чувашии снижение превысило 2%. В трех субъектах — Северной Осетии — Алании, Мордовии и Ростовской области — стоимость топлива сократилась более чем на 1%.

Еще в 22 регионах уменьшение цен составило до 1%. Так, свыше 0,5% подешевел бензин в Кабардино‑Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также во Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях.

Менее выраженная динамика отмечена в Дагестане, Крыму, на Алтае, в Пермском и Приморском краях, а также в Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской и Ленинградской областях.

Напомним, летом в стране наблюдались перебои с поставками топлива. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти реализовали комплекс мер. Так, ввели запрет на экспорт топлива, предусмотрели налоговые стимулы для наращивания внутреннего производства и импорта, а в начале августа договорились с нефтяными компаниями о том, что через региональных операторов будет обеспечиваться снабжение топливом в том числе независимых АЗС.