Бензин в Алтайском крае оказался самым дешевым в России
Средняя его стоимость по итогам сентября составила 51,64 рубля за литр
26 октября 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Самые низкие цены на бензин в России в сентябре зафиксированы в Алтайском крае, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Средняя его стоимость составила 51,64 рубля за литр.
Всего в прошлом месяце бензин подорожал в 41 регионе, и только в Северной Осетии подешевел. При этом самую высокую цену зафиксировали на Сахалине: 68,79 рубля за литр.
Ранее в октябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за обстановкой с топливом. Глава региона отмечал, что напряженную ситуацию с ценами на топливо удалось преодолеть.
09:11:29 26-10-2023
Вот и всё можно выдохнуть бензин подешевел, все под контролем. На моей памяти эта схема работала уже раз 20. И всегда отличный результат. Поднимаем цену на 5-7 рублей прилагаем героические усилия, снижаем цену на 18 копеек и рапартуем о победе. УРА!
09:51:07 26-10-2023
Бензин нифига не подешевел, езжу постоянно на одну и ту же заправку Газпромнефть, как поднялся 92-ой до 47,6, так ни на копейку не снизился.
09:27:47 26-10-2023
Да уж... Приподнялся на 10 рублей, рухнул на 50 копеек и всё преодолели!
09:58:42 26-10-2023
Смешно.
10:15:03 26-10-2023
Срочно повысить! Чё мы не как все)
11:25:29 26-10-2023
Так и ЗП у нас самые низкие
12:42:18 26-10-2023
Зарплаты самые низкие, цены на бензин самые низкие, ну прям рай в котором мы живем......или всетаки выживаем?
22:11:09 26-10-2023
Дешевизма бензина. Слово-то какое применили. Не стыдно?
22:30:56 27-10-2023
Гость (11:25:29 26-10-2023) Так и ЗП у нас самые низкие... Сравнили Сахалин и Алтайский край дебилы там зарплата а у нас хрен в сумочке😊
22:32:27 27-10-2023
Сравнили Сахалин и Алтайский край