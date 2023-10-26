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Бензин в Алтайском крае оказался самым дешевым в России

Средняя его стоимость по итогам сентября составила 51,64 рубля за литр

26 октября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Самые низкие цены на бензин в России в сентябре зафиксированы в Алтайском крае, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Средняя его стоимость составила 51,64 рубля за литр.

Всего в прошлом месяце бензин подорожал в 41 регионе, и только в Северной Осетии подешевел. При этом самую высокую цену зафиксировали на Сахалине: 68,79 рубля за литр.

Ранее в октябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министрам следить за обстановкой с топливом. Глава региона отмечал, что напряженную ситуацию с ценами на топливо удалось преодолеть.

цены Хорошие новости Топливо

Комментарии 10

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Гость

09:11:29 26-10-2023

Вот и всё можно выдохнуть бензин подешевел, все под контролем. На моей памяти эта схема работала уже раз 20. И всегда отличный результат. Поднимаем цену на 5-7 рублей прилагаем героические усилия, снижаем цену на 18 копеек и рапартуем о победе. УРА!

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Гость

09:51:07 26-10-2023

Бензин нифига не подешевел, езжу постоянно на одну и ту же заправку Газпромнефть, как поднялся 92-ой до 47,6, так ни на копейку не снизился.

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Гость

09:27:47 26-10-2023

Да уж... Приподнялся на 10 рублей, рухнул на 50 копеек и всё преодолели!

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Гость

09:58:42 26-10-2023

Смешно.

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Гость

10:15:03 26-10-2023

Срочно повысить! Чё мы не как все)

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Гость

11:25:29 26-10-2023

Так и ЗП у нас самые низкие

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Гость

12:42:18 26-10-2023

Зарплаты самые низкие, цены на бензин самые низкие, ну прям рай в котором мы живем......или всетаки выживаем?

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Гость

22:11:09 26-10-2023

Дешевизма бензина. Слово-то какое применили. Не стыдно?

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Татьяны

22:30:56 27-10-2023

Гость (11:25:29 26-10-2023) Так и ЗП у нас самые низкие... Сравнили Сахалин и Алтайский край дебилы там зарплата а у нас хрен в сумочке😊

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Татьяна

22:32:27 27-10-2023

Сравнили Сахалин и Алтайский край

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