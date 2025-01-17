Бердский маньяк обжаловал пожизненное заключение в Верховном суде

Рассмотрение апелляционной жалобы еще не назначено

17 января 2025, 15:00, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

В Верховный суд РФ поступила жалоба бердского маньяка Михаила Юдина на пожизненный приговор по делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

"В суд поступила жалоба Михаила Юдина на пожизненный приговор. Рассмотрение жалобы пока не назначено", – заявили в суде.

Напомним, Юдин родился в поселке Нагорном Топчихинского района Алтайского края и орудовал в Бердске. Туда он переехал летом 1998 года после службы в армии. В это же время он начал совершать преступления. 12 августа 1998 года Юдин напал на женщину в безлюдном месте, изнасиловал ее и попытался задушить, однако преступника спугнули проходившие мимо рабочие. Женщина написала заявление в полицию, но насильника не нашли.

Летом 1999 года он затащил 16-летнюю девушку в кусты рядом с автобусной остановкой и насиловал ее около часа. Юдин задушил жертву, забрал часы и серьги, после чего скрылся. Часы он подарил жене, а серьги – матери.

Затем осенью 1999 года в Новосибирске, куда командировали его строительную бригаду, Юдин изнасиловал и убил еще одну девушку в ее же подъезде. С жертвы он снял дубленку, которую снова подарил жене.

В феврале 2000 года преступника задержали за ограбление и приговорили к трем годам тюрьмы. Однако после выборов президента России ему дали амнистию, и 14 июля Юдин вышел на свободу. Уже 26 августа и 9 сентября маньяк убил 21-летнюю и 22-летнюю девушек в лесопосадках Бердска.

18 октября 2000 года убийца пытался изнасиловать свою знакомую в ее квартире, но та оказала сопротивление и выгнала его. Юдин откупился от жертвы, дав ей взятку.

Последнее убийство он совершил 7 декабря 2002 года. Он изнасиловал и убил 25-летнюю девушку.

В сентябре 2003 года 30-летняя женщина подала заявление в полицию о том, что ее изнасиловали. Она рассказала, что в знакомой компании встретила мужчину, который назвался Мишей и вызвался проводить ее до дома, а потом в безлюдном месте изнасиловал. Жертва смогла сбежать. Благодаря компании, в которой находился Юдин, удалось установить его имя и адрес. Маньяка арестовали. Генетическая экспертиза подтвердила, что он причастен ко всем убийствам девушек.

Юдин признался в совершении пяти убийств и 23 разбойных нападений, грабежей и изнасилований. В квартире и сарае убийцы также нашли вещи жертв. В данный момент Юдин отбывает пожизненное заключение в колонии "Полярная сова".