Какие кровожадные маньяки были в Алтайском крае, кроме "политеховского"?

Amic.ru вспомнил серийных убийц, которые связаны с Алтайским краем или орудовали здесь

14 июля 2023, 08:01, Антон Дегтярев

Тюрьма/ Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается процесс против Виталия Манишина. По данным СМИ и источников amic.ru, его подозревают в убийстве девушки в 1989 году и пяти абитуриенток АлтГТУ. "Политеховского маньяка" официально так и не нашли, на его счету может быть целых 11 убийств, и эта загадочная история до сих пор вспоминается с содроганием. И такой маньяк был в Алтайском крае далеко не один. Amic.ru вспомнил серийных убийц, которые орудовали в нашем регионе или были с ними связаны.

"Политеховский маньяк"

Дело "политеховского" маньяка, которое все еще идет сейчас, — это один из самых резонансных процессов за всю истории Алтайского края. Он связан с убийствами девяти девушек и двух женщин в Барнауле и возле села Бураново Калманского района Алтайского края.

Все началось 7 июня 1998 года. Тогда в Барнауле пропала абитуриентка АлтГПУ Яна Шаламова, через неделю ее тело нашли рыбаки в селе Обь. Эксперты установили, что девушку задушили. Примерно через 10 дней после пропажи Шаламовой, исчезла и другая абитуриентка АлтГПУ Галина Дерина. Ее тело с множеством ранений нашли в лесополосе близ села Бураново Калманского района.

Затем преступления уже "перекинулись" на АлтГТУ. Летом 1999 года в Барнауле пропали две абитуриентки "политеха". Одну из них нашли мертвой — и снова в лесополосе возле села Бураново.

Резонанс история получила летом 2000 года, когда в одну приемную кампанию пропало сразу пять абитуриенток АлтГТУ. Это Юлия Техтиекова (29 июня), Лилиана Вознюк (28 июля), Ольга Шмакова (1 августа), Анжела Бурдакова (8 августа) и Ксения Киргизова (15 августа). Всех их в последний раз видели на территории университета. Свидетели рассказывали, что в период экзаменов встречали мужчину, который предлагал им помочь в поступлении. Ему было 40–45 лет, ростом он был 170–180 сантиметров, с темно-русыми волосами, с прической ежик и правильными чертами лица.

Кроме того, в эту же приемную кампанию пропали две женщины, которые приезжали к своим дочерям — абитуриенткам из АГАУ и АГИК.

4 сентября возле поселка Южный около трассы Барнаул–Рубцовск нашли разорванную одежду, блокнот, справку и схему территории АлтГТУ, которые принадлежали Ксении Киргизовой. Оперативники обнаружили и пять свежих пустых могил. В начале октября местные жители нашли скелет Анжелы Бурдаковой, в том же месяце обнаружили останки еще нескольких девушек. Затем в 2001 году отыскали тела Ольги Шмаковой и Юлии Техтиековой, а в 2002 году — Лилианы Вознюк.

11 сентября в барнаульскую полицию обратилась студентка АлтГТУ Анастасия Суманосова, которая сообщила, что на вещевом рынке в одном из торговцев узнала мужчину, которого видела в университете во время вступительных экзаменов. Он представился ей деканом экономического факультета и предлагал помощь в поступлении. Этим человеком оказался 45-летний Александр Анисимов, которого ранее судили за хулиганство и кражу. Анисимова взяли под наблюдение. Оказалось, что он женат, у него трое детей и есть автомобиль "ВАЗ-2109". 27 октября Анисимова задержали, у него дома нашли два топора, ножи, обрез охотничьего ружья, патроны и наручники.

Анисимов отрицал, что вообще посещал АлтГТУ, однако еще 11 студенток опознали в нем человека, который предлагал им помочь с поступлением. Через три дня мужчина написал явку с повинной и заявил о причастности к пяти убийствам. Однако осудить Анисимова не вышло. 1 ноября 2000 года во время следственного эксперимента в девятиэтажном доме на улице Георгия Исакова Анисимов намеревался показать квартиру скупщика ювелирных украшений убитых девушек, но сбросился из окна восьмого этажа. Дело осталось нераскрытым.

Однако недавно СМИ сообщили, что 22 июня 2023 года в убийствах абитуриенток признался замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин, которого в начале мая задержали по подозрению в убийстве девушки в 1989 году. Сейчас эти обвинения следком еще официально не подтверждает.

АлтГТУ/ Фото: amic.ru

Валерий Копытов ("Барнаульский Чикатило")

Валерий Копытов или "Барнаульский Чикатило" — это серийный убийца, который убил 19 бездомных в Алтайском крае с 2000 по 2004 год.

В 1998 году он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за корыстные преступления. Он не смог устроиться на работу, друзей в краевой столице у него не было. В итоге Копытов озлобился на людей, построил землянку под Новым мостом и стал жить там.

В 2004 и в 2005 годах следователи обнаружили 13 трупов, захороненных вблизи Нового моста. Кто это сделал, было непонятно. Однако позже Копытов рассказал обо всем другу, и тот пожаловался в полицию. Копытова арестовали, и он привел следователей к еще шести телам, захороненным вблизи Новоалтайска, Заринска и Бийска. Жертв он либо зарезал, либо забил тяжелыми предметами. Большинство их них были такими же бездомными, как и сам Копытов. Мотивами для убийств были либо ссоры, либо кража вещей.

Копытов сотрудничал со следствием, и поэтому вместо пожизненного срока получил 25 лет лишения свободы. Выйти из тюрьмы он должен в 2030 году, когда Копытову будет 59 лет.

Александр Маслич ("Тюремный каннибал")

Александр Маслич совершил свои преступления в тюрьме, а именно в рубцовской колонии УБ 14/9. В июле 1994 года он вместе с соседом, 25-летним Алексеем Голузовым, задушил сокамерника удавкой, расчленил труп, достал сердце, печень и отрезал два куска мяса от ягодицы. Затем человека сварили, съели мясо и выпили бульон. Всю кровь жертвы они также выпили.

Людоеды признались, что они совершили это не потому что были голодны, а для того, чтобы их перевели из рубцовской колонии в Москву. Преступление мужчины планировали около года.

Пока шло следствие, Маслич убил еще одного сокамерника, который не захотел отдавать карточный долг. В итоге Голузова приговорили к 15 годам тюрьмы, а Маслича — к расстрелу.

Александр Маслич/ Фото: rubtsovskmv.ru

Алексей Рыжков ("Рубцовский потрошитель")

Алексей Рыжков совершал свои преступления в Рубцовске в ноябре–декабре 2000 года. Он состоял на учете в психоневралогическом диспансере с диагнозом "олигофрения в степени дебильности". В школе Рыжкова обижали, поэтому он бросил учиться после шестого класса. Повзрослев, он совершил два грабежа, попал в тюрьму сначала за них, а потом и за мошенничество. Выйдя из тюрьмы, Рыжков начал убивать.

Первой жертвой Рыжкова стала девушка Наталья, которая пошла в гости к подруге. Ее труп обнаружили в тупике за хозяйственными постройками. Женщина была изнасилована и задушена. Тело второй жертвы милиция нашла уже в шахте лифта. Третьей стала 60-летняя женщина, а четвертой — 16-летняя девушка-подросток. Возле столовой "Центральная" Рыжков предложил проводить ее до дома, и в итоге силой затащил ее за кооперативные гаражи, где изнасиловал и задушил ее шарфом.

16 января 2001 года он убил проститутку, с которой распивал самогон. Несколько раз он изнасиловал девушку в подъезде жилого дома. При этом Рыжкова с жертвой у его ног застал сосед, однако садист сказал, что это его пьяная жена. Маньяку поверили.

Сначала Рыжкова опрашивали по делу как свидетеля — одна из жертв была его соседкой. Рыжков активно пытался сотрудничать со следствием и даже предлагал свою помощь в поисках убийцы. Однако потом из-за показаний свидетелей подозрение пало на самого Рыжкова. И под допросом он признался в убийствах. Даже раскрыл место, где лежало тело прежде не найденной 43-летней жертвы, которая числилась пропавшей без вести. Некоторые вещи убитых, а именно золотые серьги и одежду, нашли у дальнего родственника Рыжкова.

В итоге за "рубцовским потрошителем" признали пять убийств. 4 сентября 2001 года его приговорили к пожизненному лишению свободы. Следствие выдвинуло версию, что свои преступления он совершал под воздействием комплекса сексуальной неполноценности.

Тюрьм/ Фото: amic.ru

Александр Ушкало ("Громозека")

Александр Ушкало совершал преступления в Барнауле, Прокопьевске и Новосибирске. Свое прозвище он получил из-за высокого роста и комплекции боксера-тяжеловеса. В конце 80-ых он окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, где получил специальности политрука и религиоведа. Но уже через два года из армии его уволили.

В 1986 году он поучаствовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, что сильно повлияло на его психику. В 1998 году в Прокопьевске Ушкало убил старушку, у которой снимал квартиру и которой задолжал более 20 тысяч рублей. Сначала он зарубил топором хозяйку квартиры, нанеся ей 10 ударов по голове, а потом и девушку, которая была второй квартиранткой. Из дома он украл 11 тысяч рублей, золотые украшения и паспорт мужа хозяйки.

Когда Ушкало вызвали на допрос, он уехал в Барнаул, оттуда даже позвонил региональному следователю в Прокопьевск и сказал, что поймать его милиция не сможет. В Барнауле Ушкало совершил следующее убийство. Он забил молотком женщину, у которой снимал квартиру, украл импортный телевизор и шубу. Думая, что убил ее, мужчина включил газовую плиту и положил на обогреватель подушку, чтобы вызвать взрыв. Однако скрыть преступление не получилось. Женщина пришла в сознание, вызвала полицию и описала напавшего. Милиция составила фоторобот и выдала ордер на арест Ушкало.

Маньяк вернулся в Новосибирск и поселился у своего знакомого из военного училища. Там он связал 24-летнюю дочь приятеля скотчем и сбежал, украв ценные вещи и технику.

30 мая 1999 года он задушил хозяйку квартиры, которую снимал, вынес из квартиры ковер и вскоре продал его. В июне 1999-го жертвой стал 70-летний пенсионер, который сдавал ему комнату. Потом Ушкало перебрался в гостиницу, там он напал на горничную, задушил ее и снял недорогие сережки. В ноябре Ушкало задушил дежурную гостиницы Новосибирского оловокомбината, к которой он зашел, якобы чтобы позвонить. Ушкало забрал деньги, золото и ключ от сейфа.

26 ноября 1999 года Ушкало арестовали, когда он снимал квартиру в Кировском районе Новосибирска. Он поселился там по похищенному в Прокопьевске паспорту.

В мае 2001 года дело попало в суд. Там же проводилась психиатрическая экспертиза. Сначала Ушкало сочли симулянтом. Однако потом выяснилось, что Ушкало по ночам забирался в офисы и воровал оттуда мониторы. И их он не оставлял себе и не продавал. Мониторы напоминали ему чернобыльский саркофаг, поэтому он нес их к реке и бросал с моста в воду. Ушкало показал милиции место, куда скидывал технику, и водолаз нашел там около 50 мониторов.

Ушкало отправили на повторную экспертизу в Москву, в итоге его признали больным шизофренией и поместили в закрытое психиатрическое учреждение. Всего Ушкало убил шесть человек.

Александр Павленко ("Потрошитель из Барнаула")

Александр Павленко — пожалуй, один их самых известных маньяков Алтайского края. Он работал младшим следователем Ленинского РОВД Барнаула. Начиная с 1999 года, он завлекал жертв в свою квартиру, там насиловал их и снимал для своих порноальбомов. Павленко был помешан на сексуальном садизме, но в полицию на него никто не заявлял. 26 января 2000 года изнасилованная им 19-летняя девушка Елена Геньш написала заявление в милицию, но дело тогда не возбудили. Павленко дал ей пять тысяч рублей и она забрала заявление.

В ноябре 2000 года Павленко завлек в свою квартиру 25-летних Юлию Астапову и Татьяну Околелову. После того, как они отказались от полового акта, Павленко нанес им удары топором и ножом и убил обеих девушек, затем расчленил их в ванной, упаковал части тел в мешки и вывез в багажнике к реке Обь близ села Гоньба, где любил купаться с детства. Маньяк утопил тела, но вскоре их нашли и опознали. В том же месте близ села Гоньба в 1999 и в 2000 годах нашли изнасилованные тела 17-летней Юлии Кильмяшкиной и 33-летней Елены Осиповой. Они тоже были расчлененными и упакованными в мешки.

2 февраля 2001 года Павленко завлек домой еще одну девушку — 19-летнюю Елену Борисенко. Павленко издевался на над ней и насиловал ее, используя наручники, инъекции неизвестного препарата, зажигалку и горлышко от бутылки. В 8 часов утра Павленко пошел в душ, а девушка выпрыгнула из окна и сломала ногу. В больнице она написала заявление об изнасиловании и указала адрес преступника. При обыске в квартире нашли женские вещи и ювелирные украшение потерпевших, палас с замытыми следами крови одной из убитых, ножовки, ножи, иглы, щипцы, наручники, топоры, альбомы и 20 негативных пленок с порнографическими снимками.

22 ноября 2001 года Алтайский краевой суд приговорил Павленко к 24 годам лишения свободы за убийство четырех человек. Однако затем приговор пересмотрели, Павленко приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Срок заключения потом еще раз сократился до 13 лет. В феврале 2014 года Павленко вышел на свободу. Проживает он сейчас в Барнауле или нет, неизвестно.

Александр Павленко/ Фото: НТВ

Сергей Бирюлин ("Точикатило")

Еще одним барнаульским убийцей был 48-летний Сергей Бирюлин, который несколько раз сидел в тюрьме, в том числе и за изнасилование.

Бирюлин работал токарем на одном из заводов. Он говорил родным, что задерживается на работе, а на самом деле искал жертв. В первый раз Бирюлин на проспекте Космонавтов напал на девушку, которая ночью возвращалась с работы домой. Он три раза ударил ее ножом, который сам изготовил из штангенциркуля, но девушка вырвалась и забежала в подъезд. Через три недели на проспекте Космонавтов он снова напал на девушку, которая шла от подруги домой, и в этот раз смог ее убить, нанеся ей множество колото-резаных ран в грудь и шею. А еще через три недели на все том же проспекте Космонавтов Бирюлин убил женщину, которая пошла искать припозднившегося мужа. Утром тело нашли на трамвайных путях. Она была полностью раздета, но изнасилования не произошло.

Уже скоро следователи вышли на Бирюлина, у него нашли сотовый телефон выжившей жертвы и следы ее крови на одежде. Телефон второй жертвы маньяк подарил матери. Кроме того, следователи выяснили, что Бирюлин осенью 2003 года убил еще одну девушку, которая возвращалась с вечеринки.

В итоге приговорил его к 24 годам колонии строгого режима. Психиатрическая экспертиза обнаружила у Бирюлина дромоманию — неукротимое влечение к бродяжничеству — некрофилию, то есть влечение к трупам.

Михаил Юдин/ Фото из уголовного дела, wikipedia.org

Михаил Юдин "Бердский маньяк"

Михаил Юдин не совершал преступлений в Алтайском крае, но был его уроженцем. Он родился в поселке Нагорный Топчихинского района Алтайского края и орудовал в городе Бердск. Туда он переехал после армии, летом 1998 года. Тогда же он начал совершать преступления. 12 августа 1998 года Юдин встретил одинокую женщину и предложил проводить ее до дома. Как только они попали в безлюдное место, Юдин напал на нее и попытался задушить, но преступника спугнули проходившие мимо рабочие. Женщина подала заявление в полицию, но насильника не нашли.

Летом 1999 года он затащил 16-летнюю девушку в кусты рядом с остановкой и насиловал ее около часа. Жертва пыталась привлечь к себе внимание, но ей не удалось обратить на себя внимание кого-либо. Юдин задушил ее, забрал часы, серьги и ушел. Часы он подарил жене, а серьги — матери.

Затем осенью 1999 года в Новосибирске, куда командировали его строительную бригаду, Юдин изнасиловал убил еще одну девушку в ее подъезде. Он снял с жертвы дубленку, которую в итоге снова подарил жене.

В феврале 2000 года преступника задержали за ограбление, приговорили к трем годам тюрьмы, но амнистировали после выборов президента России. И уже 14 июля Юдин вышел на свободу. Медлить с убийствами он не стал. 26 августа и 9 сентября маньяк убил 21-летнюю и 22-летнюю девушек, которых заманил в лесопосадки Бердска. 22-летняя Татьяна Самохвалова была студенткой Новосибирской консерватории и возвращалась с репетиции концерта в честь Дня города. У нее на память он забрал флейту. Юдин потом рассказывал следователям, что перед смертью Самохвалова успела сыграть ему красивую мелодию на инструменте.

18 октября 2000 года убийца пытался изнасиловать свою знакомую в ее квартире, тяжело ранил ее, но та оказала сопротивление и выгнала его. Юдин дал взятку жертве и откупился.

Предпочитал Юдин невысоких брюнеток в обтягивающих брюках. Поэтому многие в городе даже перекрасили волосы и поменяли стиль одежды.

Следующее убийство маньяк совершил только спустя два года, 7 декабря 2002 года. Он изнасиловал и убил 25-летнюю девушку. И это был последний труп.

В сентябре 2003 года 30-летняя женщина подала заявление в полицию о том, что ее изнасиловали. Она рассказала, что в знакомой компании встретила мужчину, который назвался Мишей и вызвался проводить ее до дома, а потом в безлюдном месте изнасиловал ее. После двух изнасилований жертве удалось сбежать. Благодаря компании, в которой в тот вечер сидел Юдин, удалось установить его имя и адрес. В итоге Юдина арестовали. Генетическая экспертиза подтвердила, что все убийства девушек совершил именно Юдин.

Маньяк признался в совершении 5 убийств и 23 разбойных нападений, грабежей и изнасилований. В квартире Юдина и в его сарае также нашли вещи жертв. Юдина приговорили к пожизненному заключению в колонии "Полярная сова". Там он находится до сих пор.