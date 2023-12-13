Специалисты допускают, что геомагнитный шторм может продлиться не меньше трех дней

13 декабря 2023, 11:24, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Специалисты, изучающие солнечную активность, предупредили об очередной магнитной буре, которая может прийти на Землю уже 13 декабря. Причем сообщается, что шторм может быть затяжным и продлиться несколько дней.

Рассказываем, действительно ли планете грозит магнитная буря и какой будет геомагнитная обстановка 13 декабря 2023 года и в ближайшие дни.

1 Правда ли, что 13 декабря на Землю обрушится магнитная буря? Нет. На самом деле, вероятность магнитной бури очень невысока, если верить прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии . Из сводки следует, что мощность геомагнитных колебаний не превысит 3 баллов, что считается вполне безопасным показателем.

2 Какова вероятность магнитной бури 13 декабря 2023 года? Всего лишь 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма 13 декабря совсем мизерная – 1%.

3 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле в ближайшие дни? 14 декабря будет совсем спокойно – магнитные возмущения будут на отметке в два балла. 15, 16 и 17 декабря колебания будут чуть сильнее – до 3 баллов, но это все еще относится к "зеленой зоне". Так что в следующие несколько дней магнитные бури планете не грозят.