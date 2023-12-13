Берегись, метеопат. Правда ли, что 13 декабря Землю накроет затяжная магнитная буря?
Специалисты допускают, что геомагнитный шторм может продлиться не меньше трех дней
13 декабря 2023, 11:24, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Специалисты, изучающие солнечную активность, предупредили об очередной магнитной буре, которая может прийти на Землю уже 13 декабря. Причем сообщается, что шторм может быть затяжным и продлиться несколько дней.
Рассказываем, действительно ли планете грозит магнитная буря и какой будет геомагнитная обстановка 13 декабря 2023 года и в ближайшие дни.
1
Правда ли, что 13 декабря на Землю обрушится магнитная буря?
Нет. На самом деле, вероятность магнитной бури очень невысока, если верить прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии. Из сводки следует, что мощность геомагнитных колебаний не превысит 3 баллов, что считается вполне безопасным показателем.
2
Какова вероятность магнитной бури 13 декабря 2023 года?
Всего лишь 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма 13 декабря совсем мизерная – 1%.
3
Какой будет геомагнитная обстановка на Земле в ближайшие дни?
14 декабря будет совсем спокойно – магнитные возмущения будут на отметке в два балла. 15, 16 и 17 декабря колебания будут чуть сильнее – до 3 баллов, но это все еще относится к "зеленой зоне". Так что в следующие несколько дней магнитные бури планете не грозят.
4
Когда будет следующая магнитная буря?
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитная обстановка начнет ухудшаться 18 декабря. В этот день возмущения достигнут 4 баллов, что относится уже к "желтой зоне". А 19 декабря ученые прогнозируют колебания в 5 баллов, что считается магнитной бурей.
13:52:01 13-12-2023
Да сколько можно? писать больше не о чем?????????