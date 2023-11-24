С таким предложением выступил лидер одной из российских политических партий

24 ноября 2023, 10:38, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Метеозависимым россиянам предлагают разрешить уходить на больничные во время магнитных бурь. С такой идеей выступил глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Политик отметил, что геомагнитные штормы происходят все чаще и негативно влияют на трудоспособность людей.

Рассказываем, введут ли в России больничные из-за магнитных бурь и сколько дней отдыха могут начать предоставлять метеозависимым.

1 В каком случае предлагается давать сотрудникам больничные? Как рассказал Малинкович в беседе с РИА Новости , больничные следует предоставлять в период сильных магнитных бурь. По мнению политика, такое право должны иметь метеозависимые люди, особенно те, кому больше 40 лет. Депутат считает, что необходимы соответствующие изменения в законодательстве.

2 Сколько дней больничного предлагают давать из-за магнитных бурь? По мнению Малинковича, метеозависимым должно быть достаточно 1-3 дня, чтобы "отлежаться". "Давно пора предоставить метеозависимым людям право брать бюллетени 1-3 дня на период сильных магнитных бурь", – цитируют политика РИА Новости

3 А как врач будет определять, влияет ли на человека магнитная буря? Этого Малинкович не пояснил. Но добавил, что в российскую медицинскую практику тоже пора вносить изменения.

4 Что за врач должен будет решать, кому давать больничный? Врач по магнитным бурям. По мнению депутата, таких специалистов пора начать готовить в медицинских вузах. "В каждом медучреждении должен быть врач по магнитным бурям, и надо готовить таких специалистов в медицинских образовательных учреждениях", – сказал Малинкович в беседе с РИА Новости.

5 Магнитные бури действительно так опасны? Это спорный вопрос. Многие ученые считают, что воздействие магнитных бурь на человека – это выдумка и миф. Но есть и немало сторонников теории, что геомагнитные возмущения способны серьезным образом влиять на человека. По их словам, особенно геомагнитные штормы сказываются на метеозависимых людях. Малинкович же в беседе с РИА Новости заявил, что последствия магнитных бурь пора внести в перечень официально признаваемых заболеваний. По его мнению, Россия могла бы выступить с этой идеей в ВОЗ.