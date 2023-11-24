Правда ли, что метеозависимым людям будут давать больничные на время магнитных бурь?
С таким предложением выступил лидер одной из российских политических партий
24 ноября 2023, 10:38, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Метеозависимым россиянам предлагают разрешить уходить на больничные во время магнитных бурь. С такой идеей выступил глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Политик отметил, что геомагнитные штормы происходят все чаще и негативно влияют на трудоспособность людей.
Рассказываем, введут ли в России больничные из-за магнитных бурь и сколько дней отдыха могут начать предоставлять метеозависимым.
1
В каком случае предлагается давать сотрудникам больничные?
Как рассказал Малинкович в беседе с РИА Новости, больничные следует предоставлять в период сильных магнитных бурь. По мнению политика, такое право должны иметь метеозависимые люди, особенно те, кому больше 40 лет.
Депутат считает, что необходимы соответствующие изменения в законодательстве.
2
Сколько дней больничного предлагают давать из-за магнитных бурь?
По мнению Малинковича, метеозависимым должно быть достаточно 1-3 дня, чтобы "отлежаться".
"Давно пора предоставить метеозависимым людям право брать бюллетени 1-3 дня на период сильных магнитных бурь", – цитируют политика РИА Новости.
3
А как врач будет определять, влияет ли на человека магнитная буря?
Этого Малинкович не пояснил. Но добавил, что в российскую медицинскую практику тоже пора вносить изменения.
4
Что за врач должен будет решать, кому давать больничный?
Врач по магнитным бурям. По мнению депутата, таких специалистов пора начать готовить в медицинских вузах.
"В каждом медучреждении должен быть врач по магнитным бурям, и надо готовить таких специалистов в медицинских образовательных учреждениях", – сказал Малинкович в беседе с РИА Новости.
5
Магнитные бури действительно так опасны?
Это спорный вопрос. Многие ученые считают, что воздействие магнитных бурь на человека – это выдумка и миф. Но есть и немало сторонников теории, что геомагнитные возмущения способны серьезным образом влиять на человека. По их словам, особенно геомагнитные штормы сказываются на метеозависимых людях.
Малинкович же в беседе с РИА Новости заявил, что последствия магнитных бурь пора внести в перечень официально признаваемых заболеваний. По его мнению, Россия могла бы выступить с этой идеей в ВОЗ.
6
Каковы шансы, что россиянам начнут давать больничные из-за магнитных бурь?
Очень невысокие. Сам Малинкович, которому и принадлежит идея, не упоминал, что будет разрабатывать соответствующий законопроект.
Тем более что официально воздействие магнитных бурь на человека никем не признано. Так что доказать, что сотруднику стало плохо именно из-за геомагнитных возмущений, будет невозможно. А больничный без этого оформить не получится.
10:45:58 24-11-2023
До чего же деградировали т.н. "коммунисты", просто удивительно...
11:00:46 24-11-2023
Гость (10:45:58 24-11-2023) До чего же деградировали т.н. "коммунисты", просто удивитель... Какие они коммунисты. Оппортунисты обычные. Иногда в лужу пускают пузыри, чтобы напомнить о себе.
10:47:39 24-11-2023
Им там заняться нечем, этим, так называемым коммунистам?
11:00:36 24-11-2023
у них там план по внесению предложению законопроекта... отсюда всякий бред предлагают
11:13:48 24-11-2023
В депутаты пускать нужно после повторной сдачи ЕГЭ как минимум по ОБЖ, географии и истории
11:23:12 24-11-2023
3 дня больничного + 2 выходных = можно в Турцию смотаться.
12:14:06 24-11-2023
не смешите))))))))
12:15:32 24-11-2023
реально от безделья подобный бред
12:37:44 24-11-2023
..."официально воздействие магнитных бурь на человека никем не признано"... Внесу свой вклад, исходя из личных наблюдений: "Наступила ночь, взошла Луна и в стране дураков закипела работа" - примерно так на меня влияет магнитная буря.
12:38:15 24-11-2023
Хр...нь какая- то. Как будут определять эту зависимость?