Береговая охрана США нашла останки тех, кто мог погибнуть при крушении "Титана"

Медики планируют провести анализ обнаруженных фрагментов тел

29 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео

Береговая охрана США нашла останки тех, кто, предположительно, погиб при крушении в Атлантическом океане батискафа "Титан". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что найденные фрагменты тел бережно подняли со дна, сейчас специалисты планируют провести их анализ.

Глава специальной комиссии по расследованию крушения батискафа поблагодарил тех, кто выполнил сложную работу по извлечению останков.

Напомним, что "Титан" должен был доставить туристов к останкам корабля "Титаник", но пропал с радаров 18 июня. На борту находились пять человек. Все они погибли в результате происшествия.