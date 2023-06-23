Создатель "Титана" нарушил правила. И оказался погребен рядом с "Титаником"

Мировые СМИ обсуждают гибель батискафа "Титан" и причины трагедии

23 июня 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Пассажиры пропавшего в водах Атлантики батискафа, направлявшегося к "Титанику", считаются погибшими, заявили представители компании-оператора OceanGate. Таким образом, история напряженных поисков пяти человек, совершавших подводную экскурсию к затонувшему в 1912 году гигантскому судну, завершилась, увы, печально: гибелью пяти человек. Amic.ru узнал из зарубежных масс-медиа последние подробности поисков.

Раздавило на большой глубине

В объявлении компании-оператора батискафа OceanGate говорится: "Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, пропали без вести. Мы скорбим об утрате жизней и радости, которую они принесли всем, кого знали".Контр-адмирал Джон Можер, командующий первым округом береговой охраны, сообщил телеканалу Fox News, что аппарат дистанционного управления, запущенный судном Horizon Arctic, обнаружил хвостовой обтекатель батискафа "Титан".

"Обломки свидетельствуют о катастрофическом взрыве барокамеры. После этого заключения мы немедленно уведомили семьи от имени береговой охраны Соединенных Штатов и всего объединенного командования", – сказал Можер.

Также в Береговой охране сообщили, что батискаф пострадал от "катастрофической имплозии" – его корпус просто не справился с внешним давлением и на большой глубине оказался сжатым толщей воды.

Еще 22 июня Береговая охрана США сообщила, что в 500 метрах от носовой части "Титаника" обнаружено место с предполагаемыми обломками батискафа. Их нашел дистанционно управляемый аппарат, исследовавший морское дно. Ранее агентство Associated Press (АР) передавало, что подводный робот, отправленный канадским кораблем, достиг морского дна. Кроме того, еще один глубоководный робот с камерами, фонарями и вооружением, направленный французским исследовательским институтом также присоединился к операции.

Отчаянная стадия отчаянных поисков

Телеканал NBC со ссылкой на представителя Береговой охраны сообщал, что запасы кислорода у пассажиров батискафа "Титан" иссякли 22 июня в 07:08 по североамериканскому восточному времени.

Согласно оценке телеканала, "отчаянные поиски пропавшего подводного туристического аппарата вступили сегодня (22 июня, – прим. ред.) в еще более отчаянную стадию". При этом "местоположение пропавшего судна и точная ситуация на борту оставались загадкой, даже несмотря на активизацию поисков, к которым постоянно присоединялись новые корабли".

На состоявшейся пресс-конференции координатор реагирования первого округа Береговой охраны Джейми Фредерик заявил, впрочем, что не может назвать точное время, когда у пассажиров "Титана" закончился кислород.

Впрочем, надежда тогда еще сохранялась и корреспонденты NBC обращались к специалистам с вопросом, могут ли члены экипажа "Титана" каким-то образом "растянуть" запасы кислорода на более продолжительное время. Директор Центра здоровья и работоспособности человека в Университетском колледже Лондона профессор Хью Монтгомери ответил, что "есть несколько способов, позволяющим сохранить их подольше".

По его словам, когда температура опускается почти до нуля, человеческое тело прилагает все усилия для поддержания нормальной температуры тела, поэтому дрожь может увеличить потребность в кислороде, передает высказывание ученого NBC. Это означает оставаться неподвижным или спать.

"Единственный эффективный способ ограничить потребление O2 в этих обстоятельствах – не сжигать лишнюю энергию", – сказал Монтгомери.

Медитация также может немного снизить потребность в кислороде за счет выработки меньшего количества гормонов стресса, меньшего количества движений и более расслабленных мышц, но такие эффекты будут незначительными, сообщил ученый телекомпании.

Впрочем, не все собеседники NBC сохраняли надежду. По словам капитана военно-морского флота в отставке Дэвида Марке, "вероятность того, что их смогут извлечь живыми, опасно близка к нулю".

Попытался сломать правила инженерией и логикой

Телеканал CNN поинтересовался мнением о трагическом происшествии кинорежиссера Джеймса Кэмерона, снявшего в 1997 году фильм "Титаник" о гибели гигантского судна в 1912 году. Тот выразил обеспокоенность тем, что крушение подводного аппарата "Титан" негативно скажется на научных исследованиях корабля.

"Это серьезные люди с серьезным любопытством, готовые выложить серьезные деньги, чтобы побывать в этих интересных местах. Я не хочу препятствовать этому. Но я думаю, что случившееся должно стать уроком. Вывод таков: если вы собираетесь садиться в транспортное средство, будь то самолет, надводное судно или подводный аппарат, убедитесь, что оно прошло сертификацию в агентствах", – сказал Кэмерон.

Также CNN напоминает, что генеральный директор компании-оператора OceanGate Expeditions Стоктон Раш говорил о своей антипатии к правилам безопасности.

"В какой-то момент безопасность становится просто пустой тратой времени. Я имею в виду, если ты просто хочешь быть в безопасности, не вставай с постели. Не садись в свою машину. Ничего не делай", – заявил Стоктон в интервью CNN в 2022 году.

Телеканал Fox News напомнил о признании гендиректора OceanGate нарушений некоторых правил при постройке подводного аппарата. В комментариях к сюжету мексиканского видеоблогера о путешествиях Алана Эстрады в 2021 году Раш вспомнил слова генерала Макартура: "Вас помнят за правила, которые вы нарушаете".