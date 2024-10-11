Береговая охрана США спасла мужчину, который дрейфовал на холодильнике по океану

Жителя Флориды унесло ураганом — почти всю ночь он провел в море в условиях волн высотой до 6 метров и ветра с порывами до 144 км/ч

11 октября 2024, 16:20, ИА Амител

Береговая охрана США спасла мужчину, лодку которого унесло в Мексиканский залив во время урагана "Милтон". Ему удалось спастись, зацепившись за переносной холодильник.

Как рассказали в береговой охране, на мужчине был спасательный жилет. Спасателям удалось добраться до пострадавшего на вертолете и эвакуировать его в больницу.

Пострадавшим оказался капитан рыболовецкого судна. Он попал в шторм, вызванный ураганом "Милтон", когда проводил ремонт на своей лодке. По данным спасателей, почти всю ночь он провел в море в условиях волн высотой до 6 метров и ветра с порывами до 144 км/ч.

"Этот человек выжил в кошмарном сценарии даже для самого опытного моряка. <…> Он выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку-указателю положения и холодильнику", – заявили в охране.

Напомним, что ураган "Милтон" обрушился на штат Флорида 10 октября. Погибли по меньшей мере восемь человек, без света остались более 3 млн домов.